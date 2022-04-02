10 ошибок при выращивании рассады и как их избежать

Выращивание рассады может показаться простым делом, но только до первого неудачного опыта. Какие ошибки допускают при выращивании рассады и как их избежать, об основных правилах, которые помогут сохранить урожай, рассказывает ТСН.ua

Зачем выращивать рассаду

Вы можете загадывать вопрос: зачем нужна рассада, если семена можно бросать прямо в землю? Сразу бросать в открытый грунт можно крупные семена таких культур, как, например, бобовых, тыквы и т.д. А для растений с мелкими семенами выращивание рассады дает существенные преимущества, предохраняя таким образом от вредителей, болезней, погодных условий, а также ускоряя появление урожая. А в холодных условиях культуры с долгим периодом вегетации, например, томаты, как раз и можно выращивать только рассадой. Правила выращивания рассады пригодятся и тем, кто любит выращивать собственные сорта, которые не найдешь в магазине.

Как сеять рассаду? Основные ошибки при выращивании рассады

1. Выращивание рассады из некачественных семян

Именно от качества семян зависит конечный результат, поэтому их нужно покупать у проверенных продавцов. Желание сэкономить может сыграть с вами злую шутку. Не рекомендуется покупать семена на распродажах, потому что у такого материала, как правило, скоро истекает срок годности, или он хранился в ненадлежащих условиях.

2. Отсутствие подготовки к посадке

Если вы неуверены в качестве семян – перед посевом поместите их в раствор марганца на 20 минут, затем смойте водой. Для проращивания советуем использовать талую воду или талый сок взрослого алоэ. Сок следует собирать с растения не моложе трех лет и выдерживать его в холодильной камере в течение семи дней – после выдерживания в соке семян не нужно промывать. Семена не любят долго находиться в воде, поэтому 20 часов для проращивания – это максимум. Иногда достаточно выдерживать его в воде и 12 часов. Старайтесь не допустить поклевки семян под водой – после этого они быстро затхнутся.

3. Несоблюдение сроков выращивания рассады

Рекомендуемый срок посева семян обычно указан на обратной стороне упаковки. И его нужно соблюдать. Иначе, даже если в емкостях растения будут выглядеть крепкими, после пересадки они могут не прижиться на новом месте.

На пакетах с семенами обычно указано лучшее время для выращивания той или иной рассады и следует их соблюдать. Если семена, которые вы собираетесь сажать, вы собрали самостоятельно, можно самому определить лучшее время для его посадки, пользуясь прогнозом погоды. Для этого следует отсчитывать указанный ниже срок от даты последних заморозков:

Огурцы и другие тыквенные культуры – за 2-4 недели до последних заморозков.

Помидоры и баклажаны – через 6-8 недель.

Перец и лук – за 8-12 недель.

Капусту – через 5-6 недель.

Салат – за 4-5 недель.

При наличии ламп, теплицы и если вы готовы к нескольким пересадкам, можно сеять рассаду и заранее.

4. Отсутствие подготовки семян к севу

Если вы не уверены в качестве семян – перед посевом поместите рассаду в раствор марганца на 20 минут, затем смойте водой. В первую очередь это нужно, чтобы продезинфицировать семена и избежать заболеваний, которые могут передавать зернышки.

5. Посадка непророщенных семян

Чтобы семена быстро взошли, лучше их прорастить. Для проращивания советуем использовать талую воду или сок взрослого алоэ. Сок следует собирать с растения не моложе трех лет и выдерживать его в холодильной камере в течение семи дней. Семена не любят долго находиться в жидкости, поэтому 20 часов для проращивания – это максимум. Иногда достаточно подержать семена в жидкости 12 часов.

6. Неподходящая для выращивания рассады почва

Чаще всего для посева используйте смесь дерна, торфа и перегноя. Для разных культур соотношение этих частей должно быть разным. Желательно не брать уже использован субстрат из-за того, что в нем могут быть инфекции.

Старайтесь заготавливать землю для рассады или приобретите ее в специализированном магазине. Не используйте первую попавшуюся землю – обращайте внимание на ее рыхлость и легкий вес. Если вы будете заготавливать землю самостоятельно, старайтесь смешивать компостную и лесную части, перегной, песок и золу.

7. Емкость для рассады подобрана неправильно

Важно найти подходящую для рассады тару. Для одних растений нужна достаточно объемная тара для посадки, другим культурам - тесные контейнеры.

8. Неправильное пикировка рассады

Непрореженные посевы рассады останавливаются в росте и увядают и после пересадки на новое место могут не выжить. Некоторые растения очень плохо переносят пикировку, поэтому их рекомендуется сажать сразу на постоянное место. Не давайте рассаде перерастать и, если заметили переросшие саженцы, сразу пересаживайте их в большую емкость. Можно срезать их верхушки, поместить в воду, а затем высадить в землю. А оставшаяся рассада пустит боковые побеги.

9. Неправильные условия выращивания рассады

Для удачного выращивания рассады важно соблюдать температурный режим, освещенность и увлажнение. До прорастания рекомендуется накрывать рассаду стеклом или полиэтиленовой пленкой. Благодаря этому тепло и влага сохранится в почве подольше. С влагой важно не переусердствовать, так как чрезмерная влага может вызвать загнивание семян или корня. При недостаточном освещении рассада может очень вытянуться. Поэтому желательно, чтобы не менее 12-14 часов рассада находилась на свету. Нужно соблюдать температурный режим - холодностойкие культуры прорастают при температуре 15-25°С, теплолюбивые - при температуре 27-30°С.

После появления всходов не допускайте понижения температуры ниже 23-25 ​​градусов. При появлении узелков на лестнице – переставляйте рассаду на свет. Начинайте полив только когда верхний слой возьмется коринкой, потому что влажная рассада при недостаточной освещенности быстро сгнивает. Также раз в неделю поливайте рассаду раствором марганцовки, посыпайте ее измельченным углем и разрыхляйте после этого землю.

10. Рассада не подготовлена к высадке в открытый грунт

За несколько дней до высадки в открытый грунт рассаду нужно закалить, чтобы от резкого изменения места жительства она не погибла. Для этого с каждым днем ​​постепенно увеличивайте время нахождения рассады на открытом воздухе. Высаживайте рассаду вечером и в пасмурную погоду.

ТСН.ua желает вам хорошего урожая!

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