10 продуктов, которые могут повысить уровень кератина в организме

Кератин – тип структурного белка, который содержится в ногтях, коже и волосах. Специалисты рекомендуют добавлять добавки с кератином, чтобы предотвратить выпадение волос, улучшить текстуру кожи и поддержать здоровье. Но есть некоторые продукты, которые помогают повысить уровень кератина в организме. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Как пишут в Heathline, есть некоторые продукты, ежедневное употребление которых поможет значительно увеличить количество кератина в вашем теле. В результате вы получите здоровую кожу и волосы, более крепкие ногти и значительно улучшенное общее самочувствие.

Яйца

Чтобы естественным путем усилить выработку кератина лучше добавить в рацион именно яйца. Они являются источником биотина – важного питательного вещества, участвующего в синтезе кератина в человеческом организме. Только в одном сваренном яйце содержится 10 микрограмм биотина, а это 33% от суточной нормы.

Также выработке кератина способствует яичный белок. Кроме этого, яйца содержат рибофлавин, селен, витамины B12 и А.

Лук

Лук можно использовать не только для добавления вкуса в наши блюда. Она также помогает усилить синтез кератина. В ней содержится особенно много N-ацетилцистеина. Это растительный антиоксидант, который в человеческом организме превращается в L-цистеин. Данная аминокислота является компонентом кератина.

Также в луке содержится фолиевая кислота – этот микроэлемент очень важен для поддержания здоровья волосяных фолликул.

Лосось

В одной порции лосося (85 г) содержится около 17 г белка. А еще эта рыба является отличным источником биотина, который нужен организму для выработки кератина. Особенно много этого питательного вещества содержится в консервированном лососе – в 85 граммах около 17% суточной нормы.

Также лосось отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Они полезны не только для сердечно-сосудистой системы, но и помогают улучшить внешний вид волос, ногтей и кожи.

Сладкий картофель (батат)

Батат – не только очень яркий овощ с интересным вкусом. Он очень питателен, а еще помогает организму производить больше кератина. В батате особенно много каротиноидов провитамина А (например, бета-каротина), которые в организме превращаются в витамин А. Этот витамин нужен для синтеза кератина, поэтому очень важен для наших волос и ногтей.

А еще в каждой порции сладкого картофеля много марганца, калия, витаминов С и B6.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника сытные, ароматные и очень вкусные. Но кроме этого оно также является отличным источником биотина и белка, необходимых для синтеза кератина. Съедая ежедневно всего 1/4 стакана (35 г), вы получите около 7 г белка и 2,6 г биотина.

А еще семена подсолнечника богаты другими питательными веществами и микроэлементами – медь, селен, витамин Е, пантотеновая кислота и т.д.

манго

Манго – вкусный способ добавить в свой рацион большое количество питательных веществ. Одновременно этот экзотический фрукт поддерживает синтез кератина в организме. В частности, он наполнен провитамином А (превращающимся в витамин А в нашем организме), фолиевой кислотой и витамином С. Все они нужны для здоровья кожи, ногтей и волос.

Чеснок

Чеснок, как и лук, также может похвастаться большим количеством N-ацетилцистеина, который в организме превращается в L-цистеин. Эта аминокислота содержится в кератине.

Одно из исследований показало, что экстракт чеснока может защитить клетки кератиноцитов, отвечающих за выработку кератина в человеческом теле. Также он защищает от отрицательного воздействия ультрафиолета.

Также были проведены исследования на животных и в пробирках, которые доказали – чеснок помогает быстрее заживлять раны и бороться с микробными инфекциями. А еще он замедляет старение.

В чесноке содержится много других полезных веществ: витамин С и B6, марганец.

Капуста кале

Она является отличным источником провитамина А, который необходим организму для поддержания синтеза кератина. Также в ней много витамина С – это водорастворимое питательное вещество, которое может удваиваться как антиоксидант. Он также участвует в создании коллагена. Это белок, который поддерживает структуру, крепкость и упругость кожи.

Говяжья печень

Этот продукт является одним из наиболее концентрированных источников биотина. Поэтому он является прекрасным выбором, если вы хотите увеличить выработку кератина без применения специальных добавок.

Лишь в 85 г вареной говяжьей печени содержится 31 микрограмм биотина, а это 103% от суточной потребности.

Также в говяжьей печени содержатся витамины и минералы, в частности, фолиевая кислота, витамин B12, железо и рибофлавин.

Морковь

В моркови содержится большое количество провитамина А. В одном нарезанном стакане (128 г) содержится более 100% суточной нормы этого питательного вещества.

Также в моркови много витамина С, который нужен для синтеза коллагена, чтобы ваши волосы, ногти и кожа оставались здоровыми. Этот овощ помогает быстрее заживлять раны и облегчает воспаление в организме.

Кроме того, в моркови содержится витамин B6, биотин, витамин K1 и калий.