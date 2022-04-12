10 российских кораблей задержали в порту Одесской области: имущество на 800 млн грн национализируют

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины.

Следователи ДБР вместе с морской охраной и Госпогранслужбой помешали вывести из Украины 8 российских грузовых кораблей и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

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Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в Государственном бюро расследования.

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины корабли были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам, эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.

11 апреля работники ДБР передали российские судна на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь они будут работать в интересах Украины.

Напомним, 176 вагонов из РФ и Беларуси обнаружили на Прикарпатье, теперь продукцию почти на 265 млн грн передадут ВСУ.