10 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

10 сентября 2022 года – суббота. 199-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 112 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 сентября — День города Днепр. С 2001 года город Днепр отмечает свой день рождения во вторую субботу сентября. В окрестностях современного поселения археологи обнаружили стоянки людей, датируемых каменным веком, неолитом, временами кочевых племен киммерийцев, сарматов и скифов. Официальный год основания города Днепр – 1787 год. Тогда было начато строительство Преображенского собора.

Также 10 сентября – День города Винница. Празднуется каждый год во вторую субботу сентября. По летописи город был создан в 1363 году. Хотя на этой территории издавна жили племена тиверцев и уличей, входивших в Киевскую Русь. Позже земля вошла в состав Галицко-Волынского княжества.

А еще 10 сентября — День города Житомир. Каждый год праздник приходится на вторые выходные сентября (суббота-воскресенье). Житомир – один из старейших городов Киевской Руси, ведь датой его основания считается 884 год. Однако, согласно археологическим исследованиям, первые поселения на этой территории появились еще в бронзовую эпоху.

10 сентября — День города Луганск. Праздник всегда приходится на вторую субботу сентября. Название города произошло от названия реки Лугань, ведь именно в ее долине начали строить будущий город. Случилось это 14 ноября 1795 года.

Также 10 сентября – День города Николаев. Каждый год город отмечает свой день рождения во вторую субботу сентября. Расположено оно в месте слияния двух рек в 80 км от побережья Черного моря. Первые поселения на этой территории появились еще в эпоху палеолита (около 20 тысяч лет назад).

А еще 10 сентября — День города Каховка. Город отмечает свой день рождения во вторую субботу сентября. Каховка – районный центр, расположенный в Херсонской области. Официально город был основан в 1791 году Дмитрием Куликовским. Однако здесь уже стояла к тому времени крепость Ислам-Кермен – она была построена крымским ханом Менгли-Гераем в 1492 году.

10 сентября — День города Ужгород. Это – административный центр Закарпатской области. Историческое название поселения – Унгвар. Первое историческое упоминание об Ужгороде датируется 1154 годом. Однако, согласно археологическим раскопкам город возник гораздо раньше — примерно в X-начале XI века.

Также 10 сентября – День физической культуры и спорта Украины. Каждый год приходится на вторую субботу сентября. Дата была установлена президентом Украины в 1994 году.

А еще 10 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Его утвердили по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 2000 года. В этот день традиционно проводят учебные мероприятия по спасению жизни среди граждан, не имеющих специального медицинского образования.

10 сентября — День украинского кино. Праздник основал своим указом президент Украины 12 января 1996 года. История кинематографа в Украине начинается в 1893 году. Тогда Иосиф Тимченко, работавший механиком Одесского университета, собрал первый в мире аппарат, который мог снимать и воспроизводить кино.

Также 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. Дата была создана в 2003 году по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств. Патронирует событие ООН, а активную поддержку оказывает ВОЗ. Главная цель этого дня – обратить внимание общества на эту неотложную проблему.

А еще 10 сентября – День обмена идеями (Swap Ideas Day). Учредил этот интересный праздник Роберт Берч, который также создал несколько других удивительных событий. Этот день считается неофициальным праздником духа сотрудничества, когда можно поделиться своими идеями и мыслями, обсудить с коллегами, родными, друзьями свою точку зрения.

10 сентября — Международный день гинекологического здоровья. Праздник положил начало в 2001 году Кэт Меззилла, которая излечилась от онкологического заболевания влагалища и поэтому решила поддержать тех женщин, которые также борются с подобными проблемами.

Также 10 сентября — Международный день макияжа. Археологи считают, что ранее нанесение красок на тело и лицо являлось частью маскировки или определенным ритуалом. Практически все культуры декорировали лицо с помощью одних и тех же веществ – мел, уголь, хна, растительные красители, минералы, охра.

Какой сегодня, 10 сентября, церковный праздник

10 сентября – день памяти святого Августина, епископа Иппонского / Фото: commons.wikimedia.org

10 сентября в церковном календаре – день памяти святого Августина, епископа Иппонского. На седьмом Вселенском соборе его назвали великим учителем и плодотворным писателем святой Церкви. Родился он 13 ноября 354 года в городе Тагасте (Нумидия). Родители его происходили из уважаемого рода, хотя богатыми не были. В молодом возрасте Августин сильно заболел и попросил получить крещение. Однако ему вскоре стало лучше и крещение было отложено.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 сентября

Каковы сегодня именины: Арсений, Агапон, Афанасий, Афанасий, Георгий, Вениамин, Григорий, Ефим, Денис, Игнатий, Илларион, Захар, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Макар, Павел, Сидор, Феодосий, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 10 сентября является жадеит. В древности камень использовали наравне с нефритом. В Китае жадеит считался священным камнем. Использовали камень для лечения болезней, связанных с почками.

В этот день родились:

1854 год – украинский предприниматель, коллекционер, меценат Иван Терещенко;

1883 год – украинский литературный критик, публицист, политический деятель, основатель теории интегрального национализма Дмитрий Донцов;

1885 год – украинский биохимик Александр Палладин;

1894 год – украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург Александр Довженко;

1930 год – украинский математик, профессор, член-корреспондент, академик НАН Украины Анатолий Скороход;

1939 год – украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор Петр Фомин;

1959 год — украинский журналист, редактор и ведущий информагентства "Вікна" Николай Канишевский.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ходить в лес – можно заблудиться.

Лучше в этот день мужчинам не разговаривать с тещей и не ходить к ней в гости.

Не ругайтесь матом.

Народные приметы и традиции на 10 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: дождь с грозой – на теплую осень;

журавли не улетели еще на зимовку — зима будет теплой и поздней;

береза вся желтая стоит – красиво уродят опята;

сухая погода – заморозки будут поздними.

В народе 10 сентября называли Анна пророчица. Ей молились об исцелении от пьянства. А крестьяне в этот день вывозили с поля последнее сено и складывали его в скирды.

Погода на сегодня, 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, в Киеве облачная погода, в течение всего дня дождь, который усилится после обеда. Во Львове облачно, утром небольшой дождь, днем дождь с грозой, который затем перейдет в сильный дождь. В Харькове безоблачно, без осадков. В Одессе пасмурно, в обед начнется дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +10 ночью. Во Львове +18 днем и +13 ночью. В Харькове +15 днем и +5 ночью. В Одессе +22 днем и +20 ночью.

Памятные даты 10 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 сентября: