10 способов уклонения от призыва: СБУ разоблачила махинаторов и озвучила их "расценки"

Организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" в избежании военной службы во время мобилизации за суммы от 1 до 10 тысяч долларов.

Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу по мобилизации. За свои "услуги" организаторы сделок получали суммы от 1 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в четверг, 1 июня, в пресс-службе СБУ.

В Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух человек, предлагавших мужчинам избежать военной службы, получив фейковые документы о "плохом" здоровье. Сделкой занимались контрактник Национальной гвардии и представитель добровольческого формирования местной громады.

В Запорожье глава районной комиссии медико-социальной экспертизы пошла еще дальше – оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тысяч долларов.

В Николаеве должностное лицо военной службы правопорядка способствовало выезду за границу уклонистам на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице местный перевозчик вносил недостоверные сведения о псевдоводителях в систему "Шлях".

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В Днепре руководитель местной благотворительной организации оформлял уклонистов в качестве волонтеров, что позволяло им выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

На Закарпатье дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска. Действовало три канала нелегальной переправы. Двое фигурантов были задержаны "на горячем" при попытке нелегальной переправки за границу группы местных жителей через реку на лодках.

В Кировоградской области чиновники ОАО "Кировоградгаза" фиктивно трудоустраивали на предприятие мужчин и таким образом "бронировали" их на время мобилизации. Чиновники не только наживались на военнообязанных, но и обворовывали государство — фейковые рабочие получали зарплату. Это привело к растрате почти 400 тыс. грн.

На Житомирщине чиновники местной фирмы, получив оборонный заказ и таким образом приобретя право бронировать от призыва до 50% своих работников, "трудоустроили" на предприятии своих знакомых.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования.

Напомним, ранее на Волыни пограничники задержали 23-летнего уклониста, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

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