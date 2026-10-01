10 тысяч «Шахедов» на складах: Россия готовит новые массированные атаки

РФ накопила около 10 тысяч «Шахедов» / © Украинское радио

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Россияне сформировали существенные запасы базовых ударных дронов «Шахед», оснащенных поршневыми силовыми установками. По данным осведомленных собеседников в Силах обороны, ежемесячные объемы выпуска дронов моделей «Герань-4» и «Герань-5» в РФ достигли ориентировочно 2000 штук.

Об этом пишет «РБК-Украина».

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РФ может хранить на складах примерно 10 тысяч «обычных» «Шахедов»

По словам источников, россиянам удалось увеличить выпуск этих модификаций благодаря сворачиванию сборки предыдущей реактивной версии «Герань-3», а также перенаправлению части деталей на изготовление более новых БпЛА.

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В то же время дальнейшее расширение уперлось в дефицит турбореактивных моторов, которые РФ преимущественно получает от китайских производителей. Инсайдеры также рассказали, что Россия уже пытается наладить их собственное производство.

Существенным фактором угрозы остается и то, что враг накопил огромный запас привычных поршневых БпЛА. По состоянию на прошлую неделю их количество могло составить около 10 тысяч штук.

В ходе атак россияне комбинируют реактивные дроны с классическими «Шахедами». Пуски осуществляются небольшими группами и волнами — по две-три, в основном четыре-пять единиц, где одновременно есть дроны обеих модификаций.

«Такие группы идут одна за другой, растягивая атаку на многие часы. Одна из целей этой тактики — поддерживать длительную воздушную угрозу, истощать украинскую ПВО и заставлять ее постоянно реагировать на новые цели».

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Российские дроны: последние новости

Напомним, Россия уже больше месяца осуществляет непрерывную дроновую и баллистическую осаду Киева, а также атакует Одессу. По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, главная цель Путина — оказывать постоянное психологическое и практическое давление на столицу из-за отсутствия успехов на фронте.

Атаки днем напрямую угрожают гражданским, детям и городской инфраструктуре, хотя приоритетом врага остаются военные объекты. Удобным шагом для населения могла бы стать улучшенная система уведомлений — разбитая не только на общие тревоги, но и суженная до уровня конкретного района или улицы.

Кроме того, новой угрозой становятся дистанционно управляемые FPV-дроны с привлечением операторов в РФ. Для защиты столицы необходимо активно развертывать средства ПВО на малых высотах, привлекать добровольческие и частные структуры, устанавливать защитные сетки и учить население сбивать такие дроны.

Если затяжные атаки будут продолжаться месяцами, Киев адаптируется и будет продолжать функционировать, как это сделали Харьков, Сумы, Херсон или Запорожье. Властям важно давать людям объективную информацию, избегать паники и четко разъяснять алгоритмы действий.

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Самым эффективным способом остановить воздушный террор Кремля являются зеркальные ассиметричные удары по территории РФ. Поражение российских НПЗ уже показало свой «воспитательный» эффект, заставив жителей Москвы ощутить войну на себе. Для расширения таких действий Украине необходимо ускорить освоение новых информационных технологий и искусственного интеллекта.

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