$10 тысяч за фейковую инвалидность: СБУ задержала экс-нардепа на схеме для уклонистов

Задержание подозреваемых

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили схему уклонения от мобилизации. К ней может быть причастен бывший народный депутат.

Об этом сообщает СБУ .

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Что известно о деле

Фигурант якобы предлагал военнообязанным за 10 тысяч долларов оформить фиктивную инвалидность, позволяющую избежать призыва на военную службу. Для реализации схемы планировал использовать личные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.

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Как установило следствие, первоначально потенциальных «клиентов» оформляли на стационарное лечение под видом диагностики кардиологических или неврологических заболеваний.

После выписки они, по версии стражей порядка, получали выводы медицинской комиссии об установлении третьей группы инвалидности.

Задержание подозреваемых

Правоохранители задокументировали деятельность организатора и задержали его вместе с посредником при получении второй части денег. Речь идет об оплате за оформление полного пакета фиктивных документов.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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В случае доказательства вины фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование. Стражи порядка устанавливают других возможных участников схемы и собирают доказательства их причастности.

Как мы писали, российские спецслужбы активизировали попытки убивать украинских военных с помощью так называемых медовых ловушек. Да, их заманивают через сайты знакомств и чаты, создавая фейковые аккаунты женщин, после чего назначают встречу в заранее подготовленном месте. Там могут использовать взрывчатку или ядовитые вещества. С начала 2026 года СБУ предотвратила более 50 таких попыток.

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