10 тысяч за видео с извинением: мэр Ивано-Франковска рассказал, как будет бороться с поджигателями сухостоя

10 тысяч за видео с извинением: мэр Ивано-Франковска рассказал, как будет бороться с поджигателями сухостоя

Мэр пообещал выплачивать вознаграждение из собственного бюджета.

В Ивано-Франковске будут выплачивать по 10 тысяч гривен местным жителям, которые поймают поджигатель сухой травы и запишут видео с его извинением.

Денежное вознаграждение пообещал выплачивать мэр города Руслан Марцинки из собственного бюджета.

"Я решил из своих личных средств выделить 10 тыс. грн первому, кто поймает поджигателя, и тот запишет видео с извинением. Очень важно показать этих людей, которые палят траву в опасное время. Надо бороться жестко! Поэтому призываю к этому и самооборону. Основное – записать видео извинения перед общиной за сжигание травы", – сказал Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.

Галава города отметил, что именно из-за поджигателей сухостоя во вторник, 22 марта, в части области пришлось выключать свет. Также он напомнил, что в результате сжигания сухой травы на своем участке погибла жительница Долины.

Напомним, теперь сжигание сухой травы расценивается как диверсия — преступление, за которое можно получить наказание в виде заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.