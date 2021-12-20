10 ударов ножом: в Черниговской области дочь жестоко убила своего отца

10 ударов ножом: в Черниговской области дочь жестоко убила своего отца

Женщине светит срок.

В Черниговской области произошло убийство: дочь ножом зарезала отца. Мужчина скончался на месте происшествия от геморрагического шока.

Об этом сообщили в Прилуцкой городской прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что между дочерью и ее отцом во время совместного распития алкогольных напитков возникла ссора. Во время конфликта она взяла нож и нанесла им множественные удары в область туловища отцу: 10 колото-резаных ран грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия геморрагического шока.

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, Верховный суд поставил точку в резонансном убийстве на Буковине матери и ее 8-летней дочери, которое совершил ее 22-летний сын. Остальную жизнь парень проведет за решеткой.

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