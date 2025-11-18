100 истребителей Rafale: сколько будет стоить Украине "контракт века"

Истребители Rafale / © defence-ua.com

Для Воздушных сил Украины планируется приобрести 100 истребителей Rafale, о чем официально сообщил Владимир Зеленский, подписавший в понедельник, 17 ноября, декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения оборонного оборудования с Францией.

Об этом сообщает Defense Express.

Речь пока не идет о жестком соглашении, а лишь о предыдущей генеральной договоренности, которая также охватывает средства ПВО, включая ЗРК SAMP-T, а также разнообразное авиационное вооружение. В то же время, если действительно речь зайдет о контакте целой сотни Rafale, необходимо понимать во сколько обойдется такая закупка. При этом с пониманием не только стоимости истребителей, но и стоимости их эксплуатации.

Стоимость истребителей Rafale

Как уже объявлено, речь идет о сотне Rafale в последней версии F4, при этом с поставками до 2035 года. Последний срок вызывает отдельные вопросы, потому очередь на Rafale уже длиной 9 лет. Скорее всего, речь идет о сроках, которые могут быть достигнуты только, если Dassault реально ускорит производство истребителей или будет переформатирована очередь.

В любом случае, если речь идет об 100 Rafale, то следует готовиться к очень большой сумме. Последняя известная жесткая цена на эти самолеты — 225 млн евро в комплексном снабжении. Как минимум, Сербия закупила в августе 2024 года 12 истребителей Rafale F4 вместе с вооружением, оснащением и другими дополнительными услугами за 2,7 млрд евро.

Дополнительным относительным ориентиром стоимости Rafale может быть заказ Индии, но палубный Rafale M в апреле 2025 года. За 26 Rafale M Дели должен оплатить 7,41 млрд евро в комплексной поставке из расчета по 285 млн евро за истребитель. Но это именно комплексная цена за палубную версию, при этом первоначально речь шла о 254 млн. евро за Rafale M.

Истребитель Rafale / © defence-ua.com

В то же время, цены для Греции и Хорватии от 2020 и 2021 года на Rafale F3R уже вряд ли можно считать опорным. В частности, греки покупали 12 подержанных и 6 новых Rafale за 2,4 млрд евро, а хорваты 12 подержанных за 1,15 млрд евро. То есть это была цена за подержанные машины и до 2022 года, полностью перекроившего стоимость вооружения на глобальном рынке.

Поэтому в вопросе стоимости 100 истребителей Rafale F4 для Украины вполне возможно исходить из цены в 22,5 млрд евро в комплексном снабжении.

Стоимость эксплуатации истребителя Rafale

Также стоит помнить, что цена истребителя при покупке — это далеко не все затраты на него. Далее начинаются эксплуатационные расходы во время его жизненного цикла, который обычно рассчитан на 40 лет. Этот параметр очень дискуссионный и зависит от методологии подсчета. В частности, в эту цифру можно вносить стоимость вооружения, модернизации, обновлений, капитальных ремонтов или нет. И, конечно, получать совершенно разные цифры.

Но возможно взять комплексное исследование Avaiation Week от 2023 года Fighter Aircraft Through Life Costs, которое хоть и было очевидно написано для подчеркивания преимуществ Gripen от Saab, но, тем не менее, содержит и данные по всем остальным западным современным истребителям. И в соответствии с ним стоимость летного часа Rafale была определена на уровне 31,2 тысяч долларов.

Из них 18 тысяч — стоимость технического обслуживания, а еще 13,2 тысяч долларов — эксплуатационные расходы, при этом в исследовании брался общий трек жизненного цикла в 38 лет, 200 часов летного времени в год на каждый самолет и общий авиапарк в 100 истребителей. В то же время, по другим оценкам, без такого объема уточнений и объяснений условий расчетов, Rafale имеет стоимость летного часа в 16-20 тысяч долларов.

В то же время, гораздо проще воспользоваться эмпирическим правилом, согласно которому общая стоимость расходов на истребитель с его покупкой и обслуживанием в течение 40 лет рассчитывается исходя из того, что цена самолета при закупке составляет лишь треть общих затрат. То есть если Rafale стоит 225 млн евро, то его обслуживание на 40-летнем треке будет стоить в общей сложности 500 млн евро, или по 12,5 млн евро в год.

