100-летняя жительница Волыни показала свадебное платье, которому более 80 лет: фото, видео

Женщина до сих пор сохраняет брачный наряд.
100-летняя жительница Волыни Лидия Драганчук отметила свй юбилей и показала брачное платье, которое сохраняет 83 года. Женщина родилась 4 сентября 1921 в селе Борохов, что недалеко от Луцка, и до сих пор там проживает, информирует Общественное.
Волынянка показала фотографию, которой более 80 лет. На ней Лидия Драганчук с мужем Корнеем.
Женщина вспоминает, что часто в молодости собиралась на вечеринку: парни и девушки любили танцевать под гармошку.
Лидия Драганчук закончила четыре класса польской школы, пережила Вторую мировую войну, работала в колхозе и воспитала троих детей. Сейчас имеет восемь внуков, девять правнуков и два праправнука. Говорит: самая большая радость для нее — это дети и невестки.
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