100-летняя жительница Волыни показала свадебное платье, которому более 80 лет: фото, видео

Женщина до сих пор сохраняет брачный наряд.

100-летняя жительница Волыни Лидия Драганчук отметила свй юбилей и показала брачное платье, которое сохраняет 83 года. Женщина родилась 4 сентября 1921 в селе Борохов, что недалеко от Луцка, и до сих пор там проживает, информирует Общественное.

Волынянка показала фотографию, которой более 80 лет. На ней Лидия Драганчук с мужем Корнеем.

Лидия Драганчук с мужем Корнеем, фото/"Общественное"

Женщина вспоминает, что часто в молодости собиралась на вечеринку: парни и девушки любили танцевать под гармошку.

Лидия Драганчук закончила четыре класса польской школы, пережила Вторую мировую войну, работала в колхозе и воспитала троих детей. Сейчас имеет восемь внуков, девять правнуков и два праправнука. Говорит: самая большая радость для нее — это дети и невестки.

Старший среди трех детей Лидии Драганчук, 81-летний сын Петр, живет по соседству. Он видит секрет долголетия мамы в доброте: "Наверное, Бог таким людям дает долгий век".

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