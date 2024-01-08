"100% перехвата нет нигде в мире": Дикий объяснил, на что рассчитывает РФ в ударах по Украине

Россияне поняли, что малые и средние дозы ракет наша ПВО достаточно эффективно уничтожает. У них сейчас расчет именно на прорыв нашей ПВО большими массированными ударами.

Об этом в эфире телемарафона сказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

РФ рассчитывает на 10%, которые долетят

Обращает внимание аналитик, что нет отдельных запусков по 1-2-5 ракет. Есть дни, когда вообще ничего, а есть когда десятки ракет одновременно, даже комбинированные атаки крылатыми ракетами, баллистическими, еще и дронами.

"Это расчет на то, чтобы прорвать нашу ПВО массовостью. Даже при очень высоком проценте перехвата, а процент перехвата у нас на сегодняшний день самый высокий в мире. Возможно, не все осознают, но то, что делают наши Воздушные силы – мы поражаем мир. Но нигде в мире нет 100%", – в очередной раз отмечает специалист.

Сейчас РФ рассчитывает именно на это: когда летят одновременно десятки ракет, то даже при 90% перехвате что-то чувствительное долетает.

"Предыдущие два таких массированных пуска имели две категории целей – это наша противовоздушная оборона, по ней они всегда целятся, и предприятия, связанные с оборонной промышленностью", – говорит Дикий.

Аналитик предполагает, что сейчас, как и прошлой зимой, целями являются объекты энергетики, потому что противник дождался морозов.

Напомним, 8 января РФ массированно атаковала Украину. В МВД рассказали о последствиях в четырех областях.

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