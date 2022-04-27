100 производителей Украины получат $100 тыс. в поддержку во время войны

Пока только 17% компаний работают в полном объеме, а около 30% совсем не работает.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и ГО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project. В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов. Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая. Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес.

Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации, только 17% компаний на сегодняшний день работают в полном объеме, а около 30% совсем не работает. По оценке Национального банка, война стоит экономике Украины 50% "непроизведенного" ВВП, не считая потерь от разрушений. Многим предприятиям малого бизнеса необходимо перезапустить процессы и восстановить объемы производства. Тем, кому удалось сохранить производство, нужно помочь масштабироваться и выйти на международные рынки. Чтобы поддержать украинский малый бизнес, программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и Общественная организация TECHBUREAU запустили проект Made in UA Support Project.

"В Украине было создано много брендов международного уровня. С 2018 года мы реализуем программу, которая помогает в формировании лучшей среды для деятельности бизнеса и поддерживает инновационные отрасли и предприятия, а также способствует развитию экспорта и торговли. С началом войны подавляющее большинство предприятий оказалось в чрезвычайно Поэтому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project, который будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий", — говорит Олеся Залуская, заместитель руководителя Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Платформа UAmadesupport.com будет принимать заявки от предпринимателей с 27 апреля по 10 мая 2022 года.

Участвовать в Made in UA Support Project могут :

Крафтовые производители физических товаров — декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д.

Украинские юридические лица: ФЛП 2,3 группы или ООО

Предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Отбор будет производиться следующим образом:

Подача заявок — с 27 апреля по 10 мая

В течение 2 недель – до 24 мая инициаторы проекта внутренним голосованием изберут 100 компаний, которые получат помощь

Выбранные компании получат инструкцию по получению финансовой помощи.

"TECHBUREAU — Общественная Организация, специализирующаяся на создании социальных проектов для развития малого бизнеса в Украине и мире. И сегодня, как никогда, украинский малый бизнес нуждается в поддержке. Поэтому мы приняли решение инициировать проект Made in UA Support Project, который для многих украинских производств может стать первой ступенькой на пути к успешному возобновлению работы на рынке в Украине и за рубежом.Мы хотим, чтобы украинские изделия и дальше несли нашу культуру и ценности в каждый дом.А еще, чтобы американские супруги пили утренний кофе из украинских чашек. лежал рядом с камином во французской квартире, а австралийские дети играли конструкторами, изготовленными в моем родном Харькове", — говорит Ханна Зенн, директор ГО TECHBUREAU.

Сейчас наибольшим вызовом для украинских предприятий является доставка. Ключевые позиции на этом рынке занимает Укрпочта. В рамках участия в проекте Made in UA Support Project Национальный оператор почтовой связи принял решение профинансировать организацию доставки для компаний, продолжающих осуществлять продажу своих товаров на международные рынки.

"Укрпочта, несмотря на войну, возобновила международное сообщение: раз в неделю имеем чартерные рейсы в Нью-Йорк, также наши экспортные отправления из Польши доставляют рейсы пяти авиалиний — KLM, AirBaltic, LOT, Lufthansa и TurkishAirlines. Поэтому экспортеры могут быть уверены, что их отправления будут доставлены, и что они могут рассчитывать на доходы от своего бизнеса.Кроме того, Укрпочта обратилась к ведущим маркетплейсам, чтобы они просмотрели условия для украинских продавцов, и многие уже отменили комиссионную плату за магазины и ввели ряд поддерживающих мер для мерчантов Продолжая искать варианты поддержки украинских экспортеров даже в условиях войны, мы объединили усилия с партнерами и вместе реализуем Made in UA Support Project."Укрпочта" выделяет 100 тыс. грн для участников проекта — это деньги, которые они смогут использовать на доставку товара своим клиентам", — говорит директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко.

Финансовая помощь на одного предпринимателя составляет $1000*. Деньги могут быть направлены на любые задачи для поддержки производителя: маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистические цели, производство и т.д.

Также участники получат дополнительные призы от устроителей и партнеров.

"Укрпочта": 1-й – промокоды на 30 тыс. грн; 2-й – промокоды на 20 тыс. грн, 3-й – промокоды на 10 тыс. грн. Еще 8 проектов получат промокоды по 5 тыс. грн. Клиенты смогут использовать их при отправке из отделений "Укрпочта" в любую страну.

Онлайн-платформа для предпринимателей Дія.Бізнес: 10 компаний получат консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков (средняя стоимость указанных услуг на рынке – $1500).

Список компаний, которые получат помощь, будет объявлен 24 мая 2022 года на официальном сайте проекта.

Размер каждой стипендии составит гривневый эквивалент в $1 000*.

* Сумма указана без учета налогов.

СПРАВКА

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (КЭУ)

Поддерживает стартапы и малые и средние предприятия (МСП) с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.

АО "Укрпочта"

Укрпочта – национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть с покрытием 100% территории Украины – около 11,9 тыс. пунктов обслуживания. Ключевые направления деятельности Укрпочты – почтово-логистические услуги, занимающие 55,9%, финансовые – 40,9%, торговля – 3,2%. Компания предоставляет более 50 услуг частным лицам и корпоративным клиентам.

С 1 апреля 2020 г. Укрпочта вернула статус национального оператора ускоренной международной доставки EMS в Украине. По итогам третьего квартала 2021 года Укрпочта заняла ІІ место среди 198 стран в мировом рейтинге PwC по качеству доставки EMS.

TECHBUREAU

Общественная организация с фокусом на поддержке малого и среднего бизнеса в Украине. Разрабатывает проекты для украинских стартапов, технологических продуктов, производителей и других предпринимателей. Помогает привлекать инвестиции, выходить на международные рынки и увеличивать объемы продаж.

Дія

Национальный проект по развитию предпринимательства и экспорта, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины в феврале 2020 года. Проект состоит из двух составляющих – интернет-портала формата "одного окна" Дія.Бізнес, где можно найти всю необходимую информацию для создания и развития собственного бизнеса и сети офлайн-центров поддержки бизнеса Дія,Бізнес, которые уже работают в 11 регионах и города Украины. ‌Проект Дія.Бізнес реализуется Офисом по развитию предприниматель ства совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.