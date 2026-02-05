- Дата публикации
- Украина
- 3987
- 1 мин
Мобилизация в Украине: 100% работников под бронирование - Кабмин принял изменения
Производители трансформаторного оборудования теперь могут бронировать всех своих военнообязанных работников.
Кабинет министров Украины разрешил предприятиям, производящим трансформаторное оборудование, бронировать 100% работников.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике. Предприятия, производимые и восстанавливающие трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников. Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важным — два вместо трех», — отметила она.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в постановление №76 и разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики бронировать до 100% работников. Также стало известно о том, что правительство утвердило механизм бронирования через портал «Дія».