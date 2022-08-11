100 тыс. грн с уклониста: на Черниговщине придумали схему, как переправлять мужчин в Беларусь

Они за 100 тыс. грн переправляли в Беларусь уклонистов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, два брата предложили жителю Чернигова переправить его в Беларусь, чтобы тот избежал мобилизации. Для этого они выдали уклонисту резиновую лодку и отвезли в 25 километрах от украинско-белорусской границы. Также они объяснили ему, как бежать из Украины. Мужчина должен был на лодке переплыть реку.

Один из подозреваемых получил за это 100 тысяч гривен. Правоохранители задержали братьев, им инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре "бизнесмен" делал уклонистам фиктивные пенсионные удостоверения и справки об инвалидности.

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