100 тысяч за пленного и 15 тысяч за ликвидацию: Федоров о новых выплатах для пехоты

Российские пленные. Фото иллюстративное / © скриншот с видео

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Украинские защитники будут получать вознаграждения в 100 тысяч грн за пленение российского оккупанта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках телемарафона Единые новости.

По словам Федорова, за каждого пленного армии РФ украинский военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен.

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«Параллельно мы вводим, например, для того, чтобы пехота могла больше зарабатывать, чем пленник. 100 тысяч гривен за каждого пленного», — отметил глава Минобороны.

Он объяснил, что это нужно, чтобы увеличить обменный фонд и вернуть наших ребят из плена.

Кроме того, при ликвидированном в стрелковом бою российском оккупанте — 15 тысяч.

«Отдельно за уничтожение врага, за фиксацию на камере у нас есть программа отдельная, теперь и для пехоты. Есть видеоподтверждение, что дополнительные 15 тысяч гривен», — добавил Федоров.

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Ранее глава Минобороны Федоров рассказал, имеет ли конфликт с главкомом ВСУ Сырским.

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