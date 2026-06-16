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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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24
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100 тысяч за пленного и 15 тысяч за ликвидацию: Федоров о новых выплатах для пехоты

Глава Минобороны Федоров рассказал, сколько пехота будет дополнительно зарабатывать за пленных и ликвидированных оккупантов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Российские пленные. Фото иллюстративное

Российские пленные. Фото иллюстративное / © скриншот с видео

Украинские защитники будут получать вознаграждения в 100 тысяч грн за пленение российского оккупанта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках телемарафона Единые новости.

По словам Федорова, за каждого пленного армии РФ украинский военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен.

«Параллельно мы вводим, например, для того, чтобы пехота могла больше зарабатывать, чем пленник. 100 тысяч гривен за каждого пленного», — отметил глава Минобороны.

Он объяснил, что это нужно, чтобы увеличить обменный фонд и вернуть наших ребят из плена.

Кроме того, при ликвидированном в стрелковом бою российском оккупанте — 15 тысяч.

«Отдельно за уничтожение врага, за фиксацию на камере у нас есть программа отдельная, теперь и для пехоты. Есть видеоподтверждение, что дополнительные 15 тысяч гривен», — добавил Федоров.

Ранее глава Минобороны Федоров рассказал, имеет ли конфликт с главкомом ВСУ Сырским.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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