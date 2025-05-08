100 украинских семей выбрали жилье от Alliance Novobud по программе "еОселя"

Реклама

Эта программа стала настоящим шансом для тысяч украинцев — прежде всего тех, кто защищает страну на фронте или вынужден был покинуть родной дом из-за войны. И именно они сегодня — самые активные покупатели в рамках программы, позволяющей приобрести жилье на льготных условиях под 3% или 7% годовых.

Крупнейшим финансовым партнером для Alliance Novobud стал SKYBANK — вместе с ним заключено почти половину всех сделок, целых 48! Остальные сделки поделили между собой еще шесть украинских банков.

Особую популярность среди участников программы имеет дом №3 в жилом комплексе KRONA PARK II, где уже продано 13 квартир. В целом «єОселя» охватила 16 объектов девелопера. Больше всего новых жителей выбрали двухкомнатные квартиры — их приобретено 45. Этот выбор не случаен: люди хотят не просто крыши над головой, а пространства для жизни, восстановления и уюта. Двухкомнатная квартира позволяет создать отдельный уголок для каждого члена семьи — комнату для ребенка, спальню для отдыха, место для новых воспоминаний. Особенно это важно для тех, кто пережил переезды, потери или службу на передовой — они хотят наконец поселиться по-настоящему, дома. Не остались без внимания и однокомнатные квартиры — они по популярности на втором месте.

Реклама

Средний метраж нового дома — 71 квадратный метр счастья. Интересно, что украинцы почти одинаково активно покупают как уже построенное жилье, так и квартиры на стадии строительства — спрос отличается лишь на несколько процентов.

«Программа «єОселя» — это не просто о недвижимости. Это об уверенности в завтрашнем дне, о благодарности тем, кто защищает нашу свободу, и поддержке тех, кто вынужден был начинать жизнь с чистого листа», — отмечает Ирина Михалева, CMO компании Alliance Novobud, — «Мы гордимся тем, что уже 100 украинских семей выбрали наши дома для нового старта»

Alliance Novobud продолжает активно участвовать в социально важных инициативах и доказывает: качественное жилье в Украине может быть доступным, современным и по-настоящему человечным.

Больше информации об условиях программы и жилых комплексах Alliance Novobud в офисе продаж: г. Бровары, ул. В. Черновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23.

Реклама