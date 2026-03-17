1000 дронов в сутки: Зеленский предупредил о новой стратегии РФ и назвал цену сбивания целей
РФ сокращает производство ракет в пользу беспилотников, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно до 3 тысяч перехватчиков в сутки.
Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства беспилотников. Страна-агрессорка хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них — 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, на него нужно иметь около 3 тысяч перехватчиков.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post и сообщил в Сети.
«Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Зачем? Сегодня российская атака по Украине — это 350-500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них — 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2-3 тысяч перехватчиков, не меньше», — отметил глава государства.
Зеленский сравнил стоимость ущерба «Шахеда» в Украине и на Ближнем Востоке. Он объяснил, как украинские дроны-перехватчики экономят миллионы на ПВО.
«В чем наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит 3-5 тысяч долларов. То есть на один „Шахед“ уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к „Петриоту“ стоит 4 миллиона. Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока — 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем», — сказал президент.
Российские войска в ночь на 17 марта атаковали юг Одесской области, повредив объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. В результате ночного обстрела юга Одесщины получили повреждения объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Под удар попали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.
Во вторник, 17 марта, утром враг нанес удар по инновационному терминалу СИЧ в городе Запорожье. Все находившиеся на смене сотрудники «Новой почты» живы. Часть работников, находившихся во время атаки в укрытии, пятеро получили контузии, один был ранен. Пока они находятся под наблюдением врачей, компания оказывает им всю необходимую помощь.