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- Украина
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1000 надбавки: кто из одиноких пенсионеров может получить соцпомощь и при каких условиях
Согласно украинскому законодательству, не все пожилые люди могут получить социальную помощь.
Для одиноких пенсионеров предусмотрена социальная помощь 1038 гривен в месяц.
Об этом говорится Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Согласно украинскому законодательству, не все пожилые люди могут получить социальную помощь. Только пенсионеры, имеющие минимальный стаж или имеющие очень низкую зарплату в прошлом.
Кто может получить 1000 надбавки
Получить 1000 грн от государства могут одинокие пожилые люди, у которых нет трудоспособных родственников, которые могли бы их содержать по закону. К трудоспособным родственникам относятся: совершеннолетние дети, внуки и правнуки, если они трудоспособны
Если таких лиц нет или они юридически не обязаны содержать пенсионера, тогда человек может претендовать на статус одинокого лица и соцпомощь.
Какие пять ключевых условий для выплаты
Для выплат должно быть обязательно соблюдено каждое из пяти условий:
являются одинокими
нет трудоспособных родственников, которые юридически могли бы их содержать.
исполнилось 80 лет
нуждаются в постоянном постороннем уходе в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии
получают пенсию
Размер этого пособия составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Прожиточный минимум для таких лиц составляет 2595 гривен. Соответственно, соцпомощь по уходу за одинокими пенсионерами составляет 1 038 гривен ежемесячно.
Напомним, правительство готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60% и выровнять возраст.