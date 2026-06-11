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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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94
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1000 надбавки: кто из одиноких пенсионеров может получить соцпомощь и при каких условиях

Согласно украинскому законодательству, не все пожилые люди могут получить социальную помощь.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пенсионеры

Пенсионеры / © ТСН

Для одиноких пенсионеров предусмотрена социальная помощь 1038 гривен в месяц.

Об этом говорится Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Согласно украинскому законодательству, не все пожилые люди могут получить социальную помощь. Только пенсионеры, имеющие минимальный стаж или имеющие очень низкую зарплату в прошлом.

Кто может получить 1000 надбавки

Получить 1000 грн от государства могут одинокие пожилые люди, у которых нет трудоспособных родственников, которые могли бы их содержать по закону. К трудоспособным родственникам относятся: совершеннолетние дети, внуки и правнуки, если они трудоспособны

Если таких лиц нет или они юридически не обязаны содержать пенсионера, тогда человек может претендовать на статус одинокого лица и соцпомощь.

Какие пять ключевых условий для выплаты

Для выплат должно быть обязательно соблюдено каждое из пяти условий:

  • являются одинокими

  • нет трудоспособных родственников, которые юридически могли бы их содержать.

  • исполнилось 80 лет

  • нуждаются в постоянном постороннем уходе в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии

  • получают пенсию

Размер этого пособия составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Прожиточный минимум для таких лиц составляет 2595 гривен. Соответственно, соцпомощь по уходу за одинокими пенсионерами составляет 1 038 гривен ежемесячно.

Напомним, правительство готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60% и выровнять возраст.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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