1000 ракет, дронов и бомб: РФ готовит наибольший удар по энергетике, под угрозой три АЭС

Россия готовит самый масштабный удар по энергетике / © ТСН.ua

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Россия готовит самый масштабный удар за все время полномасштабного вторжения, пытаясь заморозить Украину. В частности, враг собирается бить по энергетике. Самая опасная часть плана россиян — атаки на распределительные узлы вблизи Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Об этом пишет The New York Times.

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Россия готовится к наибольшему удару по энергетике Украины: что известно

Украина показала партнерам перехваченный план россиян, в котором говорится о тотальном обесточении, лишении тепла и водоснабжении крупнейших городов страны этой зимой. Украинцев на протяжении нескольких месяцев призвали готовиться к тяжелейшей за все время зиме и предупреждали, что Россия будет пытаться вывести из строя всю энергосистему.

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Первого массированного удара ожидали позже осенью — с первыми сильными холодами. Однако россияне не стали ждать, и начали кампанию ударов уже 30 сентября, когда атаковали ракетами и реактивными дронами Трипольскую ТЭС. Уже к утру ряд районов столицы остался без света и воды.

Украинское руководство отмечает, что новая кампания РФ призвана погрузить украинские города в холод и тьму, сломать моральный дух граждан и подорвать способность страны вести войну. Враг накопил значительные запасы баллистических ракет и реактивных дронов, которые Воздушным силам до сих пор трудно перехватывать.

Масштаб намерений России заставить украинцев капитулировать из-за холода четко отражено в документе, который министр энергетики Украины Денис Шмыгаль дважды показал европейским партнерам в Париже две недели назад. Об этом журналистам сообщили «осведомленные лица».

По их словам, Денис Шмыгаль охарактеризовал этот материал как перехваченный российский план по доведению украинской энергосистемы до коллапса путем системных методических атак. Копию документа получили журналисты The New York Times.

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В документах говорится о применении до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Целью врага является самый широкий спектр объектов: от электрических подстанций, ГЭС и ТЭС до обычных котельных.

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Россия намерена остановить три действующих украинских АЭС. РФ хочет атаковать открытые распределительные устройства, соединяющие станции с энергосетью и расположенные менее чем в миле от атомных реакторов.

Кроме всего, в документе говорится, что Москва планирует атаковать украинскую систему водоснабжения, в частности насосные станции и очистные сооружения. В частных разговорах украинские чиновники выражают обеспокоенность, ведь у страны есть ограниченные резервные планы на случай катастрофических сбоев в подаче воды.

Конечная цель врага — полностью отрезать ключевые украинские мегаполисы от света, тепла и воды, что может спровоцировать масштабный гуманитарный кризис. Среди приоритетных целей выделены Киев, Харьков и Одесса: там планируется сократить поставки электроэнергии на 90%, теплоснабжение — до 90%, а также серьезно парализовать работу канализационных систем.

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План россиян предусматривает три последовательных этапа атак. Первый — выведение из строя подстанций у западной границы Украины, через которые импортируется электроэнергия из Европы. Второй — уничтожение гидроэлектростанций. Третий — принудительная остановка трех действующих украинских АЭС.

РФ пытается оставить левый берег Киева без света и тепла

Напомним, российские войска нанесли пять ракетных ударов по Дарницкой ТЭЦ-5, а также уже в третий раз пытаются перебить линию электропередачи через Днепр. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, враг целенаправленно атакует объекты, чтобы создать дефицит и угрозу стабильному электроснабжению левого берега столицы.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры диспетчеры вынуждены, прежде всего, ограничивать электропитание для крупных коммерческих потребителей. Кроме общего дефицита на экстренные отключения в Киеве влияют повреждения оборудования непосредственно на локальных подстанциях.

Ситуацию усложняет и то, что ремонтные бригады лишены возможности оперативно восстанавливать поврежденные объекты из-за постоянной угрозы повторных российских ударов.

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