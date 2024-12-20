1000 снарядов за 40 минут: российские оккупанты атаковали Херсон

Утром 20 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку на Херсон, в результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона "Единые новости".

"Россияне сегодня утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть массивным огнем город с 5 утра", – заявил Прокудин.

Оккупанты применили комбинированный удар со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. За 40 минут по Херсону упало около 1000 снарядов, в том числе на жилые дома, социальные и критические объекты. В результате обстрелов повреждено более 30 многоэтажек, 15 частных домов, инфраструктура и медицинские учреждения. В городе возникли многочисленные пожары, которые уже ликвидированы.

Как сообщал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате нападения погибли двое мужчин, 11 человек получили ранения, среди которых семеро мужчин и четыре женщины со взрывными травмами и контузиями. Один из раненых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, в Херсоне утром раздались взрывы.

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