"1000 учеников не ходит в школу": на Буковине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа

"1000 учеников не ходит в школу": на Буковине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа

Жители Банилова жалуются на холод в домах, ученки не посещают школу, а малыши не ходят в садики.

Сегодня, 22 ноября, в селе Банилов Черновицкой области 50 местных жителей с 8:00 утра перекрывают дорогу из-за отсутствия в их домах газа. Они требуют отремонтировать газопровод Джуров-Банилов, которого в прошлом году разрушил паводок, пишет "Суспильне".

Местные жалуются, что из-за отсутствия газа в их домах холодно.

"Это проблема шести сел. Уже зимний период, а люди без газа. Его обещают до нового года. В домах и школах холодно, все села мерзнут. В комнате включаю камин, а если готовлю есть, то отключаю, чтобы не было перегрузки электросети", – рассказывает жительница Банилова Галины Григоряк.

По информации "АСС", на акцию протеста в четырех местах Банилова вышли более 300 человек. Несмотря на перекрытие дороги, они будут пропускать автомобили с детьми, беременными и скорые. На такой протест люди обещают выходить каждый день.

Глава Баниловского сельского совета Василий Соломко говорит, что из-за отсутствия газоснабжения он вынужден закрывать школы и садики в селе.

"Сегодня люди в отчаянии. 1000 учеников не ходят в школы, 300 детей не посещают садики, дома застывают, в селе люди массово болеют. На перекрытие вышел и 90-летний дедушка. Представьте, до какого отчаяния довели людей. Жителям уже не интересно кто виноват — газовики, областная администрация или кто-то другой", — сказал Василий Соломко.

Отметим, что газопровод "Джурив-Банилов", обслуживавший шесть населенных пунктов, в 2020 году повредил паводок. На его восстановление правительство выделило 9 миллионов гривен. В Черновицкой ОГА обещали восстановить провод до конца ноября. Однако 12 ноября в селе Банилов от газа отключили 650 домохозяйств. Летом газ местным жителям подавали через временный газопровод, но он пригоден только для использования в теплое время, так как со снижением температуры давление в нем падает.

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