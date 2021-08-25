102 ножевых ранения, изуродованное тело и колодец: в Днепропетровской области за жуткое убийство задержали мужчину (фото)

102 ножевых ранения, изуродованное тело и колодец: в Днепропетровской области за жуткое убийство задержали мужчину (фото)

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил своего знакомого — он нанес ему 102 ножевых ранения. Окровавленное тело он замотал в занавеску и бросил в колодец.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел 21 августа в поселке Красногригорьевка Никопольского района области. Там во время застолья между двумя мужчинами, которые совместно работали по найму, произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, один из них схватил кухонный нож и ударил им хозяина дома. После чего убийца замотал тело мужчины в занавеску и спрятал его в колодце.

Telegram/Департамент уголовного розыска

На следующий день, когда правоохранителям стало известно о происшествии, следователи извлекли тело из ямы и передали его работникам судебно-медицинской экспертизы. Позже выяснилось, что убийца нанес потерпевшему 102 ножевых ранения в область грудной клетки и шеи.

"Сотрудниками уголовного розыска Днепропетровщины во взаимодействии со следователями проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Горе-товарища разоблачили и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По имеющейся информации, 46-летний задержанный уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за убийство", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до 15 лет.

Напомним, что в Днепре рядом со школой нашли труп мужчины. Тело гражданина обнаружил охранник общеобразовательного учреждения.

Новости Украины: в Житомире сбежала женщина, которую приговорили к 12 годам за убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку