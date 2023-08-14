103-летняя бабушка из Житомирской области плетет кикиморы на фронт (фото)

Любовь Ярош родилась в 1920 году, на ее долю выпали Голодомор и Вторая мировая война.

Любовь Ярош из села Ходорков Житомирской области, которой недавно исполнилось 103 года, плетет кикиморы на фронт. У бабушки – трое детей, правнучки и маленький правнук, а четверо внуков воюют, которые ушли добровольно.

Историю о Любови Ярош пишет издание "Суббота".

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Бабушка вместе с дочками через неделю успевают сплести две кикимора. Передают через знакомую-волонтёра в Киев, а оттуда маскировочные костюмы едут туда, где они самые нужные. Над первым костюмом-маскировкой 103-летняя Любовь Григорьевна начала работать год назад. Увидели в фейсбуке объявление от волонтеров, что нужна помощь – и сели на работу.

"Мы продвинуты бабушки. Хоть нам уже за 70, но дети и внуки нас всему научили – есть и вайбер, и фейсбук, и ютуб. Любовь Григорьевна интернетом не пользуется, но знает мобильные номера наизусть всех своих детей", — говорит дочь. Валентина.

Любовь Григорьевна воспитала двух дочерей и двух сыновей. В настоящее время осталось трое из них.

103-летняя бабушка Любовь Ярош. ФОТО: holodomormuseum.org.ua

На долю женщины выпали Голодомор и Вторая мировая война

Любовь Ярош родилась в 1920 году неподалеку – в трех километрах от своего сегодняшнего жилья, в селе Пустельники. Она отвечает за военную статистику, ее очень интересуют сведения об успехах наших военных – сколько ликвидировали войска противника, уничтожили танков, самолетов, потопили кораблей… Все эти цифры передает дочерям, которые хлопочут по хозяйству.

"Да что там, она помнит, с кем жила в одной комнате в 1945 году в общежитии в Донецке — может назвать имена и фамилии всех девочек! Вот только вчера их всех нам перечисляла. А о войне у нее одна речь: "Чтобы пути сдох", — говорит дочь Валентина.

О начале войны Любовь Григорьевна услышала по радио. Дети побоялись ей говорить, а прошлым летом решила присоединиться к большому обществу волонтеров.

О женщине известно, что она 50 лет проработала в колхозе. Около 30 лет назад осталась одна после смерти мужчины. А еще за десять лет к ней переехала дочь Валентина – маме нужно помогать. На все лето в село из Житомира к маме переезжает и вторая дочь – Галина.

103-летняя бабушка Любовь Ярош. ФОТО: holodomormuseum.org.ua

Как плетут кикиморы на фронт

Плести кикиморы помогает соседка. Материал для костюмов собирают по всей Украине, помогают и люди из Ходоркова. Женщины плетут, распуская на нити старые мешки из-под сахара. Мешки стирают, затем красят – нужна зеленая нить. Ответственность бабушки Люби – приготовить нити для плетения. Производством костюмов больше занимаются дочери с соседкой – бабушка уже не так хорошо видит.

Кикиморы бабушка с дочками плетут для фронта уже год.

"Зимой я белье шила военным, потому что кикиморы меньше были нужны. Сейчас снова вяжем – по одной в неделю. Вот сегодня четверг – еще одну заканчиваем. Работа нелегкая – руки все время в напряжении", — рассказывает Валентина.

Любовь Григорьевна – единственная женщина такого почтенного возраста не только в селе, но и в районе. Ровесников в округе у нее нет, но с молодежью ей даже интереснее.

Напомним, Генштаб сообщил о ситуации по основным направлениям фронта.

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