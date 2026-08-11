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103 уголовных производства: нардеп раскрыл детали по небоевым потерям в «Скале»
Нацполиция открыла 103 дела по небоевым смертям в полку «Скала».
Нацполиция открыла 103 уголовных производства по фактам небоевых смертей военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала», не связанных с выполнением боевых задач.
Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, ссылаясь на официальный ответ правоохранителей на его депутатское обращение.
«Начал собирать ответы по подразделу „Скала“. 103 уголовных производства по смертям военнослужащих. И это только по одному запросу», — сообщил нардеп.
Федиенко обратил внимание на то, что из 103 производств:
только у трех на сегодняшний день сообщено о подозрении;
41 уже закрыто;
1 дело направлено в суд с обвинительным актом;
в 61 производстве расследование еще продолжается;
материалы еще 18 производств направлены прокурорам для проверки законности решений о закрытии.
В то же время он подчеркнул, что 103 уголовных производства, это не 103 доказанных преступления. Окончательную правовую оценку должны дать следствие, прокуратура и суд.
Уточнение от Федиенко
В связи с тем, что некоторые СМИ представили информацию от нардепа о якобы «103 смертях военных», Федиенко опубликовал важное уточнение.
Он подчеркнул, что 103 уголовных производства по небоевым потерям не означают, что в полку «Скала» произошло 103 убийства и установлена вина должностных лиц части.
«Из ответа Нацполиции не видно, какое количество смертей из указанного количества произошло по причинам естественных смертей, несчастных случаев и т.п. Чтобы не было искажений, следует отметить, что почти все указанные небоевые потери не имеют за собой неправомерных действий», — объясняет депат.
По его словам, именно поэтому 41 производство из 103 уже закрыто после проведения следственных действий. В 61 производстве расследование продолжается, из них у трех объявлены подозрения. И только одно производство с обвинительным актом передано в суд.
«То есть по состоянию на данный момент следственные органы считают, что лишь несколько смертей произошло в результате неправомерных действий. Поэтому цифру 103 некорректно трактовать как количество убийств, преступлений или смертей, вызванных действиями представителей полка», — подытожил Александр Федиенко.
Ранее появилась информация, что часть бойцов «Скалы» переводят в другие подразделения.
Скандал вокруг «Скалы»
Журналисты «Суспильного» обнародовали расследование о загадочной гибели не менее пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части.
Журналисты «Бабеля» обнаружили еще семь случаев смертей мобилизованных военнослужащих во время БЗВП.
Журналисты расследования «Следствия.Инфо» рассказали, как в подразделении устраивают настоящую охоту на бойцов, пытающихся пойти в СЗЧ.
А в июне журналисты писали о 25 смертях мобилизованных в «Скеле» и опросили очевидцев, которые рассказали о пытках и убийствах солдат командирами.
Офис военного омбудсмана Украины совместно с Военной службой правопорядка заявил об обнаружении группы инструкторов, которые, по данным проверки, организовывали издевательства над военнослужащими в 425-м ОШП «Скала».
Ранее советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» отправил на штурм возле Покровска колонны военной техники так же бездумно, как это делают российские командиры в «мясных штурмах».
Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скалы» от пневмонии.
Кроме того, заметим, что экс-командир 155-й бригады Станислав Лучанов, по приказу которого похитили и убили двух братьев из Киевщины, ранее занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала».