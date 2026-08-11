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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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103 уголовных производства: нардеп раскрыл детали по небоевым потерям в «Скале»

Нацполиция открыла 103 дела по небоевым смертям в полку «Скала».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Федиенко обнародовал детали расследований по небоевым потерям в 425-м полку «Скала»

Федиенко обнародовал детали расследований по небоевым потерям в 425-м полку «Скала»

Нацполиция открыла 103 уголовных производства по фактам небоевых смертей военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала», не связанных с выполнением боевых задач.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, ссылаясь на официальный ответ правоохранителей на его депутатское обращение.

«Начал собирать ответы по подразделу „Скала“. 103 уголовных производства по смертям военнослужащих. И это только по одному запросу», — сообщил нардеп.

Федиенко обратил внимание на то, что из 103 производств:

  • только у трех на сегодняшний день сообщено о подозрении;

  • 41 уже закрыто;

  • 1 дело направлено в суд с обвинительным актом;

  • в 61 производстве расследование еще продолжается;

  • материалы еще 18 производств направлены прокурорам для проверки законности решений о закрытии.

В то же время он подчеркнул, что 103 уголовных производства, это не 103 доказанных преступления. Окончательную правовую оценку должны дать следствие, прокуратура и суд.

Уточнение от Федиенко

В связи с тем, что некоторые СМИ представили информацию от нардепа о якобы «103 смертях военных», Федиенко опубликовал важное уточнение.

Он подчеркнул, что 103 уголовных производства по небоевым потерям не означают, что в полку «Скала» произошло 103 убийства и установлена вина должностных лиц части.

«Из ответа Нацполиции не видно, какое количество смертей из указанного количества произошло по причинам естественных смертей, несчастных случаев и т.п. Чтобы не было искажений, следует отметить, что почти все указанные небоевые потери не имеют за собой неправомерных действий», — объясняет депат.

По его словам, именно поэтому 41 производство из 103 уже закрыто после проведения следственных действий. В 61 производстве расследование продолжается, из них у трех объявлены подозрения. И только одно производство с обвинительным актом передано в суд.

«То есть по состоянию на данный момент следственные органы считают, что лишь несколько смертей произошло в результате неправомерных действий. Поэтому цифру 103 некорректно трактовать как количество убийств, преступлений или смертей, вызванных действиями представителей полка», — подытожил Александр Федиенко.

Ранее появилась информация, что часть бойцов «Скалы» переводят в другие подразделения.

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