103 уголовных производства: нардеп раскрыл детали по небоевым потерям в «Скале»

Федиенко обнародовал детали расследований по небоевым потерям в 425-м полку «Скала»

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Нацполиция открыла 103 уголовных производства по фактам небоевых смертей военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала», не связанных с выполнением боевых задач.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, ссылаясь на официальный ответ правоохранителей на его депутатское обращение.

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«Начал собирать ответы по подразделу „Скала“. 103 уголовных производства по смертям военнослужащих. И это только по одному запросу», — сообщил нардеп.

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Федиенко обратил внимание на то, что из 103 производств:

только у трех на сегодняшний день сообщено о подозрении;

41 уже закрыто;

1 дело направлено в суд с обвинительным актом;

в 61 производстве расследование еще продолжается;

материалы еще 18 производств направлены прокурорам для проверки законности решений о закрытии.

В то же время он подчеркнул, что 103 уголовных производства, это не 103 доказанных преступления. Окончательную правовую оценку должны дать следствие, прокуратура и суд.

Уточнение от Федиенко

В связи с тем, что некоторые СМИ представили информацию от нардепа о якобы «103 смертях военных», Федиенко опубликовал важное уточнение.

Он подчеркнул, что 103 уголовных производства по небоевым потерям не означают, что в полку «Скала» произошло 103 убийства и установлена вина должностных лиц части.

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«Из ответа Нацполиции не видно, какое количество смертей из указанного количества произошло по причинам естественных смертей, несчастных случаев и т.п. Чтобы не было искажений, следует отметить, что почти все указанные небоевые потери не имеют за собой неправомерных действий», — объясняет депат.

По его словам, именно поэтому 41 производство из 103 уже закрыто после проведения следственных действий. В 61 производстве расследование продолжается, из них у трех объявлены подозрения. И только одно производство с обвинительным актом передано в суд.

«То есть по состоянию на данный момент следственные органы считают, что лишь несколько смертей произошло в результате неправомерных действий. Поэтому цифру 103 некорректно трактовать как количество убийств, преступлений или смертей, вызванных действиями представителей полка», — подытожил Александр Федиенко.

Ранее появилась информация, что часть бойцов «Скалы» переводят в другие подразделения.

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