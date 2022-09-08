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108 мертвых оккупантов и уничтоженые пять танков: украинская авиация и артиллерия нанесли удары на юге

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108 мертвых оккупантов и уничтоженые пять танков: украинская авиация и артиллерия нанесли удары на юге

Фото: Associated Press

Украинской авиацией нанесено 13 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских войск.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, в результате чего оккупантов стало меньше на 108? танков в них – на 5, реактивных систем залпового огня "Град" – на три.
  • Уничтожены 15 единиц автобронетехники, 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 120 мм миномет, 2 пусковые установки С-400, радиолокатор наведения до С-300 и два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

Напомним, что в центре Харькова продолжается поисковая операция, где накануне россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

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