11 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

11 августа 2022 года – четверг. 169-й день войны России против Украины. 223-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 августа – День кинетического песка. Праздник был создан в 2020 году ведущей компанией, производящей различные детские игрушки, Spin Master. Кинетический песок – волшебное и пластическое зрелище, которое не оставит ни одного ребенка равнодушным. Главное отличие этой игрушки в том, что она может прилипать к волосам и коже.

А еще 11 августа — День песочницы. Особый детский праздник, главная цель которого показать, что песочница – важный элемент игры для каждого ребенка. В песке дети могут создавать разные формы, строить замки. А это помогает развиваться.

11 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

11 августа – Рождество Николая Чудотворца / Фото: commons.wikimedia.org

11 августа в церковном календаре – Рождество Николая Чудотворца. Один из самых почитаемых христианских праздников в Украине. Он был введен во время крещения Киевской Руси (XI век). Однако в XVIII его упразднили и не упоминали вплоть до 2004 года. Верующие в этот день молятся Николаю Чудотворцу, который, согласно поверью, помогает нуждающимся.

Памятные даты 11 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 11 августа:

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1707 год — Королевство Пруссия и Шведская империя подписывают "Вечный альянс", который гарантирует взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны;

1866 год — в США открывают первую в мире площадку для катания на роликовых коньках;

1877 год – американский астроном Асаф Голл открывает спутник планеты Марс под названием Деймос;

1906 год – в Великобритании Юджин Ласт получает патент на звуковое кино;

1926 год — компания "Kodak" объявляет о начале работы по созданию цветной кинопленки;

2003 год – украинские войска ввели в Ирак для выполнения миротворческой миссии;

2011 год — вводят институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначают Юрия Павленко;

2016 год — Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтверждает позицию по территориальной целостности Украины.

11 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 11 августа называли Калинники, Калинов день. В этот день во многих регионах уже начинались первые заморозки, очень опасные для посевов. Также считается, что именно 11 августа птицы перестают петь и начинают улетать в теплые края.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 августа

Какие сегодня именины: Константин, Михаил, Анатолий, Даниил, Алексей, Серафима.

11 августа родились:

1889 год – украинский общественно-политический деятель, дипломат, министр внешних дел УНР Александр Шульгин;

1950 год – пионер компьютерных технологий, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире Apple I и Apple II (США), соучредитель фирмы Apple Стив Возняк.

Погода на 11 августа

11 августа в Киеве облачно, во второй половине дня сильный дождь, который начнет стихать до вечера, а затем сменится дождь с грозой. Во Львове пасмурная погода, после полудня возможен мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове облачно, к вечеру дождь с грозой. В Одессе облачно со второй половины дня, вечером будет идти дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +17 ночью. Во Львове +22 днем и +11 ночью. В Харькове +30 днем и +21 ночью. В Одессе +20 днем и +19 ночью.