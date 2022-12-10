11 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 11 декабря, в православном календаре день памяти святого Стефана. Родился он в Константинополе 750 года в семье благочестивых верующих. По легенде, мать Стефана очень хотела сына, поэтому долго молилась Богу, чтобы тот послал их семье мальчика. Когда это случилось, родители решили, что когда Стефан повзрослеет, они отдадут его в пустыню к старцу, учат Слово Божье.

Старец скончался, а Стефан после этого отличился большим количеством подвигов. К нему приходило много людей, которые просили совета и благословения. Скоро в пещере образовалась обитель. В то время были очень сильны гонения христиан. Стефан пытался всех верующих поддержать в их вере, а кому не хватало духа – рекомендовал прятаться. За нежелание изменять Иисусу Христу его самого впоследствии бросили в тюрьму.

Сначала Стефана уговаривали отречься от Господа, но он отказался. Тогда идолопоклонники решили сослать его на остров, куда за ним направилось много сподвижников. Там Стефан даже создал новую обитель. Умер в старости, совершив за свою жизнь немало чудес.

Церковный праздник 11 декабря – день памяти мученика Иринарха

Родился он в городе Севастия и работал палачом, казняя мучеников. Как-то когда этими землями правили императоры Максимилиан и Диоклетиан, ему было видение. Он увидел, как за веру во Христа страдают женщины, сразу отрекся от идолов и стал исповедовать христианство. Услышав об этом, император мучил бывшего палача. Сначала его топили в болоте, затем пытались сжечь печь. Однако он остался невредимым. Тогда его решили казнить мечом. Случилось это в 303 году.

Приметы 11 декабря

Народные приметы 11 декабря / Фото: Pexels

оттепель 11 декабря означает, что скоро придут сильные морозы;

звезда имеет багровый цвет – ждите сильных ветров;

холодная и сухая погода – лето обещает быть жарким;

гуси хлопают крыльями – будет потепление.

Что завтра запрещено делать

В народе 11 декабря называют "Сойкин день". А потому запрещается наносить какой-либо вред птицам. Если же этот запрет нарушить, человека ждет беда. Также не стоит сегодня ссориться, сплетничать.

Многих интересует не только какой церковный праздник в Украине, но можно ли работать. Церковь не считает эту дату великой, поэтому вы можете работать.

Что можно делать завтра, 11 декабря

Среди наших предков ходило поверье, что сойки помогают обрести счастье и богатство. Если вы увидели в этот день птицу, идите за ней. Сойка приведет вас к знаку судьбы. 11 декабря гадали на деньги и талан. Для этого бросали горсть монет, а затем пытались все их найти.

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