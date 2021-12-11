11 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 20 дней.
Какой сегодня день
В субботу, 11 декабря, в мире отмечают Международный день гор, Международный день танго и Всемирный день больного бронхиальной астмой.
Памятные даты 11 декабря
- 361 — Флавий Клавдий Юлиан вступил в Константинополь как единственный император Римской империи.
- 1648 – ночью повстанцы захватили киевский замок. Начало казацкого восстания в Киевской области.
- 1769 — в Великобритании запатентовали жалюзи.
- 1815 – сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту – доллар США.
- 1866 — стартовала первая трансатлантическая парусная регата.
- 1894 — В Париже открыли первую в мире автовыставку, в которой приняли участие 9 фирм.
- 1899 — англо-бурская война: В битве при Магерфонтейном буре во главе с генералом Питом Кронье нанести поражение британцам под командованием лорда Мэтуэна, пытавшихся снять осаду с Кимберли.
- 1914 – в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовала украинского историка Михаила Грушевского.
- 1937 — Сталин в Большом театре (Москва) произнес крылатую фразу: "Депутат — слуга народа".
- 1941 — Третий Рейх и Италия объявили войну США.
- 1946 – американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер подарил 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН;
- — при ООН был создан Детский фонд — ЮНИСЕФ;
- — в Великобритании был запатентован первый программируемый компьютер.
- 1963 — Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $240 тысяч за своего сына.
- 1981 – лондонский Биг Бен остановился от холода в 12:27.
- 1994 – российские войска вторглись в Чечню.
- 2013 — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.
Церковный праздник сегодня 11 декабря
11 декабря православная церковь чтит память преподобного мученика и исповедника Стефана Нового.
По преданию, преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 году в Константинополе от благочестивых родителей, по их молитвам. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Возрастая, юноша показал себя довольно учтивым и особенно полюбил чтение сочинений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустыню на гору Аксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну. Стефан прославился подвигами, а у пещеры, где он жил, образовалась обитель.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ссориться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными.
- Нельзя убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью.
- Не стоит занимать ничего соседям, потому что можно отдать свое счастье. Не делайте исключений даже для сахара, соли и хлеба.
Приметы и традиции на 11 декабря
В этот день в старину чествовали сойку — небольшую птичку с ярким оперением, широкими челками на голове и длинным хвостом. Отсюда и название этого дня – Сойкин день. Если в этот день сойка прилетит к окну и начнет кричать, то это хороший знак. Мудрый мужчина, услышав такой сигнал, выйдет из дома и пойдет за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.
Крестьяне также подходили к колодцу и слушали воду: если слышали лязг — можно было ожидать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.
Также в Сойчин день гадали на монетах. Для этого в ближайшую кучу бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая большая из брошенных монет, можно было рассчитывать на успех по делам, а если самая мелкая — наоборот, не нужно было ожидать дохода.
- Быстрая оттепель – до длинных морозов.
- Сухо и холодно – до сухого и жаркого лета.
- Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
- Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.
Именины 11 декабря
День ангела (именины) сегодня, 11 декабря, празднуют: Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Мария, Михаил, Николай, Наум, Павел, Филипп.
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