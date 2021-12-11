11 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

11 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 20 дней.

Какой сегодня день

В субботу, 11 декабря, в мире отмечают Международный день гор, Международный день танго и Всемирный день больного бронхиальной астмой.

11 декабря в мире отмечают Международный день гор / pixabay.com

Памятные даты 11 декабря

361 — Флавий Клавдий Юлиан вступил в Константинополь как единственный император Римской империи.

1648 – ночью повстанцы захватили киевский замок. Начало казацкого восстания в Киевской области.

1769 — в Великобритании запатентовали жалюзи.

1815 – сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту – доллар США.

1866 — стартовала первая трансатлантическая парусная регата.

1894 — В Париже открыли первую в мире автовыставку, в которой приняли участие 9 фирм.

1899 — англо-бурская война: В битве при Магерфонтейном буре во главе с генералом Питом Кронье нанести поражение британцам под командованием лорда Мэтуэна, пытавшихся снять осаду с Кимберли.

1914 – в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовала украинского историка Михаила Грушевского.

1937 — Сталин в Большом театре (Москва) произнес крылатую фразу: "Депутат — слуга народа".

1941 — Третий Рейх и Италия объявили войну США.

1946 – американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер подарил 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН;

— при ООН был создан Детский фонд — ЮНИСЕФ;

— в Великобритании был запатентован первый программируемый компьютер.

1963 — Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $240 тысяч за своего сына.

1981 – лондонский Биг Бен остановился от холода в 12:27.

1994 – российские войска вторглись в Чечню.

2013 — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

Церковный праздник сегодня 11 декабря

11 декабря православная церковь чтит память преподобного мученика и исповедника Стефана Нового.

По преданию, преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 году в Константинополе от благочестивых родителей, по их молитвам. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Возрастая, юноша показал себя довольно учтивым и особенно полюбил чтение сочинений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустыню на гору Аксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну. Стефан прославился подвигами, а у пещеры, где он жил, образовалась обитель.

pravoslavye.org.ua

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными.

Нельзя убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью.

Не стоит занимать ничего соседям, потому что можно отдать свое счастье. Не делайте исключений даже для сахара, соли и хлеба.

Приметы и традиции на 11 декабря

В этот день в старину чествовали сойку — небольшую птичку с ярким оперением, широкими челками на голове и длинным хвостом. Отсюда и название этого дня – Сойкин день. Если в этот день сойка прилетит к окну и начнет кричать, то это хороший знак. Мудрый мужчина, услышав такой сигнал, выйдет из дома и пойдет за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

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Крестьяне также подходили к колодцу и слушали воду: если слышали лязг — можно было ожидать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойчин день гадали на монетах. Для этого в ближайшую кучу бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая большая из брошенных монет, можно было рассчитывать на успех по делам, а если самая мелкая — наоборот, не нужно было ожидать дохода.

Быстрая оттепель – до длинных морозов.

Сухо и холодно – до сухого и жаркого лета.

Печная зола быстро гаснет – будет тепло.

Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.

Именины 11 декабря

День ангела (именины) сегодня, 11 декабря, празднуют: Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Мария, Михаил, Николай, Наум, Павел, Филипп.

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