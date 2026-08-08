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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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11 дней скрывался в лесу: на Буковине задержали мужчину, который стрелял в копов

После нападения мужчина сбежал и скрывался в лесном массиве. Для его поиска в области была введена специальная полицейская операция

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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После нападения мужчина сбежал в лесной массив

После нападения мужчина сбежал в лесной массив

На Буковине полицейские задержали 54-летнего жителя села Ежовцы, который 28 июля во время санкционированного обыска открыл огонь по правоохранителям и ранил двоих оперативников. После этого мужчина скрылся и 11 дней скрывался от полиции.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители прибыли в квартиру мужчины для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием. В ходе следственных действий он схватил оружие и начал стрелять.

Двое оперативников уголовного розыска получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в больнице.

Нападавшего задержали

Нападавшего задержали

После нападения мужчина сбежал в лес. На территории области была объявлена специальная полицейская операция. В течение 11 дней правоохранители проверяли возможные места нахождения подозреваемого и прочесывали местность.

8 августа полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. По данным правоохранителей, он прятался в помещении, где хранится сухая трава.

Во время обыска по месту жительства мужчина полицейские также обнаружили и изъяли патроны.

Досудебное расследование осуществляют по статьям о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Буковине полиция разыскивает 54-летнего местного жителя, который во время проведения следственных действий ранил двух правоохранителей из охотничьего оружия и скрылся в лесу.

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