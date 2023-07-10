11 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 11 июля, в православном календаре день перенесения мощей Кира и Ивана. Они были раннехристианскими святыми, мучениками. Кир хорошо знал врачебное дело, но лечил христиан безвозмездно. Жил он в Александрии в III веке, когда императором был Диоклетиан. Во время лечения Кир всегда призывал людей молиться, верить в Бога и не грешить. Впоследствии он уехал в монастырь в Аравии, где принял постриг. Там же к нему присоединился бывший воин Иван.

Однажды узнали они о заключении набожной христианки Анастасии и ее трех дочерей. Поехали они в египетский город Канопи, где это случилось, чтобы поддержать женщину. Набожных мужчин схватили и долго мучили, пытаясь склонить к отречению Иисуса Христа. Но Кир и Иоанн оставались непоколебимыми в своей вере. За это их убили мечом.

Случилось это в 312 году. Тогда набожные христиане забрали тела мучеников и похоронили их в церкви святого Марка. Прошло сто лет и патриарх Александрийский Кирилл решил часть мощей перенести в город Менуть, где впоследствии была построена церковь в честь Кира и Иоанна

Приметы 11 июля

Народные приметы 11 июля / Фото: Pexels

Начала созревать черника — пора косить рожь.

Скот собрался в группку — к ненастью.

Много шишек на сосне, ждите большой урожай овса.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что 11 июля не стоит стричь маленьких детей, потому что можно навлечь проблемы со здоровьем. Не советуют также и играть свадьбу, потому что иначе семейная жизнь не будет счастлива. Не нужно брать или давать взаймы деньги.

Что можно делать завтра

В этот день среди наших предков было принято собирать крапиву, верили, что это растение 11 июля обладает лечебными свойствами. Из крапивы было принято плести волокна, ткать кресты. Верующие обязательно молились о защите от болезней.

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