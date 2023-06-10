11 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 11 июня, в православном календаре день памяти святой Феодосии. Ее мать долго молилась Богу, чтобы тот послал ребенка. Пообещала даже, что отдаст ее на служение церкви. Господь услышал молитвы женщины и родилась у нее дочь. Семья была богатой и благочестивой, потому Феодосия получила хорошее образование. Когда умер отец, мать отдала девушку в монастырь. После смерти еще и матери Феодосия раздала все деньги семье и стала жить среди монахинь. Она обличала ложь императора Льва Армянина, проповедовала христианство. За это ее долго пытали, а потом сожгли живьем в печи.

Церковный праздник 11 июня – день памяти блаженного Иоанна

Прозвали его юродивым, потому что с самого детства парень тяготел к сподвижнице этой жизни. Например, по средам и пятницам Иоанн вообще ничего не ел, в другие дни питался только водой и хлебом. В отрочестве он купил себе хижину в одиноком месте, где и поселился. Там все свое время он проводил в молитвах и огородных делах.

Также Иоанн не носил одежды. Летом и зимой ходил в клочья, терпел от людей всяческие издевательства, но всем, кто приходил за советом, помогал как мог. Все тяготы, которые ему послал Бог, стерпел Иоанн и умер в молодом возрасте.

Приметы 11 июня

Народные приметы 11 июня / Фото: Pexels

Пчелы не показываются с ульев – будет дождь.

Колосится рожь — осенью ждите большое количество грибов.

Утром густой туман – урожай хлеба будет очень маленьким.

Что завтра нельзя делать

У наших предков было поверье, что в этот день не стоит выходить из дома, потому что можно встретиться с несчастьем. Также не стоит шуметь. Не принято было прыгать на земле, чтобы не потревожить урожай.

Что можно делать завтра

Верующие обязательно молятся святой Феодоре о хорошем урожае, а также просят защиты детей от болезней. С этого дня начинали подкармливать скот баранками и лепешками, чтобы повысить плодовитость.

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