11 июня по всей Украине будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали график

Света не будет с 14:00 до 19:00.

В Украине во вторник, 11 июня, будут применяться графики отключения света. Действовать они будут с 14:00 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, что с июня платежка за электроэнергию в среднем составит 734,4 грн вместо предыдущих 448,8 грн. Эксперты прогнозируют, как это повлияет, в частности, на стоимость продуктов в магазинах.

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