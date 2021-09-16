11 лет в колонии строгого режима: оккупанты оставили в силе приговор крымчанину Яцкину

11 лет в колонии строгого режима: оккупанты оставили в силе приговор крымчанину Яцкину

Администрация СИЗО Симферополя не реагирует на его письменные заявления о необходимости проведения ему медицинского обследования ноги.

В оккупированном Крыму прошло выездное заседание так называемого "третьего апелляционного суда общей юрисдикции", на котором приговор в отношении политзаключенного Ивана Яцкина — 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима — оставили в силе.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Суд апелляционной инстанции" оставил в силе приговор суда первой инстанции — 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", — написал он на странице в Facebook.

По его словам, заседание проходило в закрытом режиме, в связи с наличием в деле государственной тайны. На объявление резолютивной части судебного решения не допустили жену Ивана Яцкина, с которой он буквально неделю назад в условиях СИЗО официально заключил брак.

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По словам адвоката, до начала судебного заседания ему удалось пообщаться с Яцкиным. Он сообщил, что администрация СИЗО Симферополя не реагирует на его письменные заявления о необходимости проведения ему медицинского обследования ноги.

"Он страдает серьезным сосудистым заболеванием, в результате которого на ноге открывается трофическая язва и нога фактически заживо гниет. При таких обстоятельствах одними обезболивающими или паллиативными формами лечения, типа антикоагулянтов, уже не обойтись. Необходимо полноценное медицинское обследование и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу ", — пояснил адвокат.

Также, отметил он, Яцкин вынужден ежедневно ходить по лестнице на прогулку, от которой он не может отказаться. "Это вам не Лефортово", — заявляют сотрудники СИЗО.

Кроме того, рассказал Полозов, его подзащитный сообщил, что в камере с ним находится украинский военный Швыденко.

"Совместно с ним содержат в камере полковника Вооруженных сил Украины по фамилии Швыденко. По словам Ивана Григорьевича, его обвиняют в организации какой-то диверсии в Крыму в 2016 году. И он был задержан в июле текущего года, о его судьбе никому не известно", — отметил адвокат.

По его словам, несмотря на то, что приговор оставили в силе, Яцкин не теряет присутствия духа и на заседание суда пришел в футболке со стилизованным изображением Герба Украины, которую ему передала старшая дочь.

Напомним:

В оккупированном Крыму к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен украинец Иван Яцкин . Оккупанты инкриминируют украинцу "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России".

. Оккупанты инкриминируют украинцу "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России". Министерство иностранных дел Украины осудило приговор и призвало международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.

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