Украина
1728
11-летнего ребенка пустили за руль скутера на Ровенщине: все закончилось трагедией

Маленький скутерист погиб в результате столкновения с мотоциклом, за рулем которого находился 17-летний подросток.

Светлана Несчетная
11-летний скутерист погиб в результате ДТП в Ровенской области. Следствие установило, что он столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 17-летний подросток.

Об этом сообщила полиция Ровенской области в Facebook.

«Пока известно, что произошло столкновение мотоцикла Loncin под управлением 17-летнего местного жителя и скутера Yamaha, водителем которого был 11-летний односельчанин», — говорится в сообщении.

В результате ДТП малолетний вождь получил тяжелые травмы и во время оказания реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой.

17-летний водитель мотоцикла Loncin и его 16-летняя пассажирка медики с травмами разной степени госпитализированы в больницу.

ДТП в Ровенской области / © Поліція Рівненської області

Установлено, что никто из ребят не имел права управлять транспортом.

Напомним, на днях в Киевской области в селе Мигалки произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались. За рулем автомобиля Opel находился 15-летний подросток. Детали этой трагедии шокируют.

