11-летний Максим из Покровска собрал деньги на 20 бронежилетов для ВСУ / Национальная полиция Украины

11-летний мальчик-переселенец в Черновцах собрал деньги на 20 бронежилетов и тепловизор для ВСУ

11-летний мальчик-переселенец в Черновцах собрал деньги на 20 бронежилетов и тепловизор для ВСУ

11-летний Максим из Покровска, который живет в Черновцах, собирает средства, чтобы помочь украинским защитникам.

Мальчику при поддержке взрослых за месяц уже удалось отправить военным ВСУ более 20 бронежилетов, 5 разгрузок, одежду, оптические приборы и деньги на лечение раненых.

О юном помощнике рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

Чтобы заработать деньги для армии, Максим написал объявление о поиске работы и за символическую сумму помогал соседям выносить мусор, приносил питьевую воду и ходил за покупками.

"Однажды мне написал солдат и сказал, что хочет сделать жене подарок. Он попросил меня приобрести цветы и доставить их жене. Когда мы пришли к женщине, она не могла поверить, что эти цветы – для нее. А потом расплакалась от неожиданности", — рассказывает мальчик.

Максим по-детски искренне радуется своим успехам, а еще месяц назад он мечтал заработать средства для приобретения хотя бы одного бронежилета, который спасет жизнь украинскому бойцу.

"Признается: из-за своего объявления о поиске работы он познакомился со многими хорошими людьми, благодаря которым ему удалось отправить на передовую более 20 бронежилетов, 5 разгрузок, тепловизор и устройство ночного видения. Кроме этого, вместе с мамой школьник перечислил часть средств на приобретение одежды защитникам, а также на реабилитацию военнослужащего, который из-за ранения потерял ногу", — рассказали в полиции.

Напомним, в Днепре картинки мальчика с аутизмом помогли купить уже десятки бронежилетов для украинских воинов.

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