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ТСН в социальных сетях

Спасение ребенка

Спасение ребенка

Дата публикации
Категория
Украина
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Спасение ребенка

11-летняя девочка стояла на крыше высотки: спасатели 4 часа успокаивали и спускали ребенка

Ребенок стоял на восьмом этаже недостроя и мог упасть в любой момент.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир

В Харькове 11-летняя девочка находилась на крыше недостроенной многоэтажки. Она стояла на высоте восьмого этажа и находилась в глубоком эмоциональном кризисе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

К месту происшествия прибыли спасатели ГСЧС и полиция, которые более четырех часов пытались помочь девочке. Когда удалось успокоить ребенка, специалисты осторожно спустили девочку на землю с помощью веревок и спецоборудования. Ее передали медикам.

ГСЧС подчеркивает важность внимательного отношения к состоянию детей: часто они не могут самостоятельно справиться с чувствами, поэтому нуждаются в поддержке взрослых.

Напомним, на Волыни 13-летний парень покончил с собой после длительных издевательств со стороны отца. Мужчина провозгласил себя «исповедником веры» и подвергал ребенка побоям, запугиванием и психологическому давлению. За это его приговорили к 8 годам заключения.

А в Винницкой области 13-летний подросток получил термические ожоги из-за поражения электротоком. Мальчик вылез на вагон-цистерну поезда, который не двигался, и ухватился за высоковольтную линию, в результате чего получил ожоги.

Ранее мы писали, что в Одессе трагически погибла 7-летняя девочка — ее нашли убитой в коробке возле дома. Подозреваемым оказался 31-летний сосед.

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