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11-летняя девочка стояла на крыше высотки: спасатели 4 часа успокаивали и спускали ребенка
Ребенок стоял на восьмом этаже недостроя и мог упасть в любой момент.
В Харькове 11-летняя девочка находилась на крыше недостроенной многоэтажки. Она стояла на высоте восьмого этажа и находилась в глубоком эмоциональном кризисе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
К месту происшествия прибыли спасатели ГСЧС и полиция, которые более четырех часов пытались помочь девочке. Когда удалось успокоить ребенка, специалисты осторожно спустили девочку на землю с помощью веревок и спецоборудования. Ее передали медикам.
ГСЧС подчеркивает важность внимательного отношения к состоянию детей: часто они не могут самостоятельно справиться с чувствами, поэтому нуждаются в поддержке взрослых.
Напомним, на Волыни 13-летний парень покончил с собой после длительных издевательств со стороны отца. Мужчина провозгласил себя «исповедником веры» и подвергал ребенка побоям, запугиванием и психологическому давлению. За это его приговорили к 8 годам заключения.
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