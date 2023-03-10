11 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 11 марта, в православном календаре день памяти Порфирия Газского. Родился в 347 году в Солуне (Македония) в богатой и благородной семье. Когда ему было 25 лет, поступил в Скитский монастырь в Египте. Но через пять лет отправился в Иерусалим, где хотел посетить святые места. Долгое время жил в пещере в Иордане. Но через пять лет здесь началась заразная болезнь и он вынужден был снова пойти в Иерусалим.

Когда Порфирию исполнилось 40 лет, его рукоположил в священники иерусалимский патриарх. Он также отдал ему на сохранение часть креста Господня. В 396 году умирает епископ города Газа. И тогда митрополит Кесарии Палестинской после видения рукоположен в должность именно Порфирия. 24 года тот ревностно занимался спасением человеческих душ, пока не умер в 420 году.

Приметы 11 марта

Народные приметы 11 марта / Фото: Pexels

Если перелетные птицы уже вернулись из теплых краев, ждите хорошего урожая.

Птицы начали строить свои гнезда на солнечной стороне домов или деревьев, значит, лето будет холодным.

А вот гнезда на северной стороне означают, что стоит ждать теплое лето.

Что завтра нельзя делать

Не следует знакомиться с девушками или женщинами в этот день. Все еще продолжается Великий пост, поэтому Церковь запрещает верующим употреблять мясные, молочные продукты, яйца и рыбу.

Что можно делать завтра

В народе день называли "Порфирий Поздний", а мудрые люди часто говорили: "Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет". Поэтому, хотя тепло уже приближалось, но крестьяне не спешили начинать полевые работы, ведь мог еще прийти неожиданный холод.

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