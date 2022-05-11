11 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

11 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

11 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

11 мая 2022 – среда. 77-й день войны России против Украины. 131-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 мая – Всемирный день осведомленности об эго (World Ego Awareness Day). Начали его в 2018 году по инициативе непроисходящей организации Ego Awareness Movement (Движение осведомленности об эго). Событие имеет целью помогать тем людям, которые страдают эгоизмом. По словам специалистов в области душевного здоровья, эгоизм не приносит человеку ни одного счастья.

А еще 11 мая – День ожидания Мэри Поппинс. Эта сказочная дата имеет особенное значение для обитателей Великобритании. В этот день родители позволяют детям не закрывать на ночь двери, чтобы к ним могла прийти Мэри Поппинс на традиционный ужин с печеньем и чаем.

11 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

11 мая – день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского / Фото: commons.wikimedia.org

11 мая в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского. Родился Кирилл в небольшом городе Туров, который размещался на реке Припять в XII веке. Он усердно изучал Священное Писание еще с юных лет, а когда стал достаточно взрослым, принял постриг в Борисоглебском монастыре.

Памятные даты 11 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 11 мая:

330 год – проходит церемония освящения Константинополя;

1858 год – Миннесота становится 32-м штатом США;

1867 — во время конференции в Лондоне европейские государства гарантируют независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург;

1907 год — в Киеве основывают Украинское научное общество;

1916 — Альберт Эйнштейн презентует свою теорию относительности;

1928 год – в Нью-Йорке начинается первая в мире регулярная трансляция телепередач;

1970 год – в Мариуполе открывают первую троллейбусную линию.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 мая

Какие сегодня именины: Максим, Дада.

11 мая родились:

1720 год – немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж Барон Мюнхгаузен;

1864 год — ирландская писательница, переводчица украинских произведений Этель Лилиан Войнич;

1904 год – испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech).

Погода на 11 мая

11 мая в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачная погода, без осадков. В Харькове облачная погода продержится весь день, без существенных осадков. В Одессе облачная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +6 ночью. Во Львове +22 днем и +6 ночью. В Харькове +16 днем и +5 ночью. В Одессе +17 днем и +11 ночью.