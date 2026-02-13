1+1 media вместе с партнерами передадут 1 млн грн Гераскевичу после дисквалификации с Олимпиады-2026

Скелетонист Владислав Гераскевич / © Associated Press

Медиагруппа 1+1 media объявила о передаче 1 млн грн украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, которого дисквалифицировали перед первым заездом на зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026.

Об этом сообщила Яна Ляхович, руководитель департамента корпоративных и интегрированных коммуникаций «1+1 media».

1+1 media вместе с платформой Киевстар ТВ и телеканалом «1+1 Украина» передаст спортсмену 1 млн грн, подчеркнув, что «чтобы иметь золотую медаль, нам не нужен МОК» и добавив, что «память, смелость, позиция — гораздо важнее наград».

Ранее о премии в 1 млн грн для Гераскевича объявил monobank. Соучредитель банка Олег Гороховский заявил, что спортсмен «достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины».

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Владислава Гераскевича, заявив, что он нарушил запрет на использование «шлема памяти» с портретами более двух десятков украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами.

МОК обнародовал свою официальную позицию относительно отстранения украинского скелетониста от участия в Играх-2026.

Сам Гераскевич резко не согласился с решением и публично заявил об этом. Он также подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.