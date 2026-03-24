11 областей под огнем, убиты люди и десятки раненых: Россия атаковала большие областные центры Украины (фото, видео)

Комбинированная атака РФ по Украине 24 марта.

Российские войска 24 марта нанесли комбинированный удар по территории Украины . Ужасающие последствия фиксируют в 11 областях. Четыре человека погибли, около 10 человек получили ранения. Среди пострадавших – дети.

Россияне убили человека в Запорожье

Ночью 24 марта армия РФ нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по Запорожью . Сначала сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Также известно, что повреждены жилые дома, магазин и промышленный объект.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за вражеской атаки в Запорожье по одному адресу загорелась многоэтажка, а по другому — жилой дом испытал частичные разрушения. Возник пожар. Кроме того, загорелись грузовые и легковые автомобили.

Впоследствии количество пострадавших выросло до семи. Всем оказывается помощь.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, информация уточняется. Соответствующие службы работают на местах с целью ликвидации последствия обстрела.

Из-за удара РФ пострадала семья переселенцев. Девушку забрала скорая, а ее мужа спасти не удалось. По словам жителей, это хорошие люди, молодая семья. Детей у них нет.

Женщина, пытавшаяся помочь пострадавшим соседям, рассказала об ушибе. Она услышала крик девушки из 60-й квартиры.

«Я хотела зайти, но дверь поперек легла, не зайдешь. И дым такой… Выскочила, побежала по лестнице, там спасатели. Они убежали. Девушку вытащили, а парень погиб. Супруги, переселенцы. Снимали квартиру», — отметила женщина.

По состоянию на 10.00 количество пострадавших в Запорожье составляет девять человек.

«По предварительным данным, погиб 32-летний мужчина. Еще 9 человек получили травмы: три женщины в возрасте 31, 39 и 69 лет и шесть мужчин в возрасте от 48 до 65 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает ГСЧС .

Зарнку 24 марта РФ нанесла повторенный удар по Запорожью. Вспыхнул пожар на АЗС. Ранение получил 50-летний мужчина.

Из-за атаки на Полтаву погибли люди

Российские войска ночью 24 марта атаковали жилые дома в Полтаве и области. Воздушная тревога продолжалась более восьми часов, сообщалось о большом количестве ударных беспилотников в районе города. Все это сопровождалось серией мощных взрывов.

По предварительным данным, погибли два человека. По меньшей мере, одиннадцать получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

В результате обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, гостиница и производственные объекты. Возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. На местах продолжают работать экстренные службы. Из-за разрушения частично ограничено движение транспорта.

Полтавщина / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Утром РФ ударила по Херсону, есть жертва

Утром российские войска обстреляли центральную часть Херсона – под удар попал жилой сектор. В результате обстрела погиб мирный житель в собственном доме, его тело спасатели достали из-под завалов.

Ранения получили 64-летняя женщина и 65-летний мужчина. Они получили контузии, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в больницу и находится под наблюдением медиков», — подробно детализировали в Херсонской МВА.

За прошедшие сутки под огнем также находились другие населенные пункты общины, в частности Херсон, Садовое, Зеленовка и Камышаны, россияне избивали артиллерией и дронами. Четыре человека пострадали. В результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, образовательное учреждение, общежитие, гостиница и офисные помещения.

Харьков и область под атакой БпЛА: россияне угнали по поезду

Во вторник, 24 марта, россияне продолжили терроризировать город Харьков.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что есть падение вражеского дрона в Слободском районе, без детонации. Уточняется, что попадание произошло на открытую территорию. К счастью, без пострадавших и разрушений.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона "Молния" в Слободском районе - последствия уточняем", - добавил он.

Позже показали последствия удара РФ по поезду . Там погиб человек, есть пострадавшие.

Попадание произошло по электропоезду сообщением «Слатино-Харьков». По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, попавший в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

В настоящее время на месте происшествия работают все службы.

Удар по поезду в Харькове / © Харьковская областная прокуратура

По данным ОВА , в результате вражеских обстрелов на Харьковщине погиб один человек. Еще трое испытали стрессовые реакции.

В поселке Слатино Дергачевской общины погиб 60-летний мужчина, также там двое 43-летних мужчин получили острую реакцию на стресс. В селе Рясное Золочевской общины подобное состояние зафиксировано у 30-летней женщины.

Кроме того, противник атаковал беспилотниками Немышлянский район города Харьков.

В течение суток враг активно применял различные виды вооружения по территории Харьковской области: семь управляемых авиабомб, четыре БПЛА типа Герань-2, шесть беспилотников Молния, шесть FPV-дронов, а также десять БПЛА неустановленного типа.

В результате атак получила повреждения гражданская инфраструктура:

в Харькове – пострадало дорожное покрытие;

в Богодуховском районе — повреждены два частных дома и автомобиль в поселке Золочев;

в Купянском районе – пострадал автомобиль экстренной медицинской помощи в селе Плоске;

в Изюмском районе — повреждено около двадцати частных домов в селе Оскол, а также жилые дома и хозяйственные сооружения в Изюме и селе Липчановка, кроме того разрушилось здание агропредприятия в селе Бугаевка;

в Харьковском районе - зафиксировано повреждение магазина в Дергачах, двух частных домов, автомобилей, гаража и хозяйственного сооружения в селе Котляры, а также электропоезда в Слатино;

в Чугуевском районе повреждена крыша жилого дома в селе Хотимля и электросети в селе Кирилловка.

Россия готовит по гражданским в Сумской области: немало пострадавших

Как информирует Сумская ОВА, по состоянию на утро 24 марта в результате российских обстрелов пострадали среди гражданского населения:

в Глуховской общине из-за удара вражеского дрона пострадала пятилетняя девочка, у нее зафиксирована острая реакция на стресс;

в Тростянецкой общине в результате атаки беспилотника травмирован 59-летний мужчина;

в Сумской общине из-за попадания БпЛА в автомобиль ранения получили 13-летний мальчик и его 45-летний отец, а также пострадал 65-летний водитель маршрутки после удара дрона.

В течение суток, с утра 23 до утра 24 марта, российские войска совершили более 80 обстрелов по 28 населенным пунктам в 17 общинах области. Интенсивные удары зафиксированы в Сумском и Шосткинском районах.

Под огнем оказались общины, в частности, Сумская, Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Ямпольская, Новослободская, Великописаревская, Тростянецкая и Ахтырская.

Враг применял широкий спектр вооружений: минометы, артиллерию, FPV-дроны, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

В результате обстрелов повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

в Глуховской общине - пострадали частные и многоквартирные дома, учебное заведение и административное здание;

в Тростянецкой — получили повреждения медицинское и образовательное заведения, магазин и другие нежилые помещения.

В Сумской общине — уничтожен легковой автомобиль, поврежден жилой дом, другие объекты гражданской инфраструктуры и транспорт;

в Николаевской поселковой и Белопольской общинах повреждены частные дома;

в Эсманьской общине есть разрушенные жилые дома;

в Шосткинской общине повреждены как жилые, так и нежилые здания.

Раненый человек на Днепропетровщине

Из-за атаки РФ на Днепропетровщину ранений получил один человек. Последствия:

на Никопольщине - страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Изуродованные дома;

на Синельниковщине — под ударом были Шахтерское, Васильковское и Славянское общества. Возник пожар. Повреждены частные дома и инфраструктура. Ранения получила 76-летняя женщина, ее госпитализировали. Состояние – средней тяжести.

Неспокойная ночь в Черкасской области

В Черкасской ОВ отметили, что до утра на территории области продолжалась воздушная тревога. В небе над Черкащиной защитники сбили два вражеских БпЛА.

«Прошло без пострадавших. Вреда от падения обломков, по предварительным данным, тоже нет», — проинформировал председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец .

Обследование территории продолжается.

Миклаевщина под вражеским огнем

Ночью и утром 24 марта россияне совершили массированную ракетно-дроновую атаку на область. Велась боевая работа. К счастью, информации о пострадавших и повреждениях нет.

В Николаевском районе РФ пять раз атаковала FPV-дронами Очаковскую общину. Без пострадавших.

Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 24 марта армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки использовались ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. По данным Воздушных сил , было зафиксировано 426 средств воздушного нападения, в том числе:

7 баллистических ракет типа «Искандер-М/С-400» (пуски из Курской области РФ и временно оккупированной части Донбасса);

18 крылатых ракет Х-101 (из района Каспийского моря);

5 крылатых ракет "Искандер-К" (Брянская область РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (Курская область РФ и ТОТ Донетчины);

392 ударных БпЛА разных типов, среди которых Shahed, «Гербера», «Италмас» и другие (пуски по направлениям Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также ТОТ Крыма; около 250 — «Шахеды»).

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 предварительно уничтожено или подавлено 390 воздушных целей: 25 ракет и 365 беспилотников, из них: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет "Искандер-К"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 БпЛА разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных дронов в 22 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в 10 местах.

Данные о трех вражеских ракетах уточняются.

Атака не завершена – в воздухе остаются вражеские беспилотники. Не игнорируйте сигналы тревоги и соблюдайте правила безопасности.

Реакция Зеленского

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский , сейчас продолжаются восстановительные работы после ночной массированной атаки РФ в разных регионах Украины. Всего последствия ударов зафиксированы в 11 областях. Известно о четырех погибших. Еще десятки человек получили ранения, среди них – дети.

Украинский лидер подчеркнул, что в общей сложности было более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов — баллистические, крылатые, управляемые авиационными.

"И эти цифры однозначно говорят о том, что требуется больше защиты жизни от российских ударов", - акцентировал лидер государства.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления поддержки Украины, своевременного выполнения договоренностей по противовоздушной обороне и развитию производства ракет для ПВО в Европе, чтобы эффективно противодействовать угрозам.

Отдельно он поблагодарил всех, кто помогает укреплять защиту украинского неба.