11 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

11 октября 2022 – вторник. 231-й день войны России против Украины. До Нового года остался 81 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 октября — Международный день девочек. Главная цель праздника – распространить в обществе информацию о болезненных проблемах, с которыми имеют дело несовершеннолетние девочки во всем мире – неравенство, социальная несправедливость и незащищенность. Почему нет дня для мальчиков? Все потому, что девочки сталкиваются с гораздо большей дискриминацией и разнообразными проблемами, например ранней беременностью или принудительным замужеством. Идея создать праздник принадлежит некоммерческой организации Plan International, действующей во всем мире.

Также 11 октября – Международный день каминг-аута. Главная цель праздника – поддержать членов ЛГБТ+ сообщества в их желании сделать каминг-аут. Этот термин с английского переводится как "выход". То есть это – добровольное и открытое признание перед близкими, родными, друзьями и коллегами своей сексуальной ориентации или гендерной принадлежности. В первый день отпраздновали в США в 1988 году. Его инициаторами стали Роберт Айхберг (психолог) и Джин О'Лири (активистка, политический лидер и лесбийка).

Какой сегодня, 11 октября, церковный праздник

11 октября – день памяти преподобного Харитона Исповедника / Фото: commons.wikimedia.org

11 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Харитона Исповедника. Христианский святой, живший в городе Иконии в римской провинции Лиакония (ныне Турция). Отличался особыми добродетелями. Харитона заключили под стражу во время одного из христианских гонений. Но он продолжал открыто исповедовать христианство. За это он испытал большие мучения, но остался жив. Святого освободили из тюрьмы из-за смерти императора. Умер святой в глубокой старости. По преданию ему было 350 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 октября

Какие сегодня именины: Алексей, Александр, Антон, Анатолий, Валентин, Афанасий, Вячеслав, Василий, Ефрем, Григорий, Илья, Иван, Лавр, Кирилл, Лука, Матвей, Марк, Николай, Нестор, Сергей, Семен, Федор, Степан, Мария, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 11 октября является шпинель. Красный минерал, который, по преданию, способен подарить обладателю счастья в любви и жизни. Говорят, что шпинель украшал шапку Владимира Мономаха.

В этот день родились:

1672 год — гетман Войска Запорожского Филипп Орлик;

1884 год – украинский военный и политический деятель Николай Чеботарев;

1887 год – украинский общественно-политический деятель Мирослав Сичинский;

1905 год – украинский инженер, писатель Виктор Кравченко;

1906 год – украинский кинорежиссер Игорь Савченко;

1942 год – украинский писатель, политик Владимир Яворивский;

1969 год – украинская легкоатлетка Татьяна Терещук-Антипова;

1983 год — украинский шахматист, чемпион мира по шахматам 2002 Руслан Пономарев;

1998 год – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит есть ягод, потому что считается, что в этот день они прокляты.

Нельзя выметать из дома мусор, потому что свое счастье выбросишь.

Запрещено отправляться в путь, потому что может случиться беда.

Народные приметы и традиции на 11 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: утром иней – зима будет долгой;

птицы низко над землей летят – зима придет рано и будет холодной;

береза уже без листьев – ждите суровую зиму;

солнце на закате красное – завтра будет ветрено.

В народе 11 октября называли Харитонов день. Наши предки говорили, что "Харитон в доме навредил", потому день считался очень несчастливым. А потому, чтобы не подхватить негатив, обязательно в этот день сидели дома.

Погода на сегодня, 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове будет облачно, вечером ожидается мелкий дождь. В Харькове пасмурно, ночью сильный дождь, который к утру ослабнет, а к середине дня может окончиться. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +5 ночью. Во Львове +15 днем и +3 ночью. В Харькове +10 днем и +7 ночью. В Одессе +17 днем и +7 ночью.

Памятные даты 11 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 октября: