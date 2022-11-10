-11, вьюги и снежные заносы: народный синоптик ошарашил прогнозом погоды в Украине на следующей неделе

В Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, в результате чего ожидается значительное похолодание до -2...-5 градусов днем и до -6...-11 ночью.

Об этом написал в своем Facebook народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в ближайшие дни в Украине будет сравнительно тепло, но уже с 14 ноября придет похолодание. Почти на всей территории страны возможны морозы и даже вьюги.

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"Украину заморозит – и 50/50, что засыпает снегом, намести может до полуметра", – говорится в сообщении.

Народный синоптик уточнил, что высота снежного покрова может составлять 20-40 см, но в каких областях Украины будут такие заносы прогнозировать не решился.

Напомним, в ночь на 21 октября в Черкассах уже пролетал первый снег. Это запечатлели местные жители и показали видео в Сети.

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