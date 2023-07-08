111 взрывов: в Сумской области вражеские обстрелы повредили линию электропередач

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 7 июля 2023 года.
В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 111 взрывов. Обстрелы получили Глуховская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Краснопольская, Николаевская, Середино-Будская громады.
- Зноб-Новгородская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (23 взрыва) и минометный обстрел (5 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (САУ) (22 взрыва). Повреждена линия электропередач.
- Николаевская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).
- Эсманская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).
- Дружбовская громада: был артобстрел (5 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксировано 20 взрывов из минометов.
- Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва).
Напомним, что ранее захватчики обстреляли 7 общин Сумщины, есть повреждения.
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