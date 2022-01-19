115 гривен за квадратный метр: в Одессе люди получают рекордные счета за отопление

115 гривен за квадратный метр: в Одессе люди получают рекордные счета за отопление

Горожане пишут заявления с требованиями перерасчета.

В некоторых многоквартирных домах Одессы тариф на отопление вырос до 110–115 гривен за 1 квадратный метр. Проблема коснулась домов с централизованным отоплением, которые не оборудованы общедомовыми счетчиками

Об этом пишет издание vgorode.

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Согласно новой методике начисления, сумма в платежках увеличилась в четыре-пять раз из-за принятия закона №6010, который внес изменения в Законы Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Одесситы не в состоянии платить сумасшедшие суммы за тепло и массово пишут заявления с требованиями пересчета.

Директор "Теплоснабжения Одессы" Анна Позднякова советует одесситам оформлять жилищные субсидии и как можно быстрее устанавливать счетчики.

Установка счетчика в многоквартирном доме обойдется в 40–50 тысяч грн.

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписанным между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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