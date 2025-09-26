- Дата публикации
12-14 градусов тепла в квартирах: украинцев предупредили о сложной зиме
В Украине стартует четвертый отопительный сезон, который люди будут переживать в условиях войны. Российские атаки уже нанесли значительные разрушения энергетической и газовой инфраструктуре Украины.
Украинцев предупредили о возможных серьезных трудностях с отоплением в грядущую зиму. В квартирах будет +12-14 °С в отопительный сезон.
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
«Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому жду ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель. Может быть, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища — неоднократно», — отметил он.
Ранее Попенко сообщил, что ситуация в энергетике и газоснабжении остается критически сложной и жителям городов стоит заранее подумать, где они смогут переждать холодный сезон.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что у Украины есть достаточные запасы топлива для отопительного сезона, но наибольшей угрозой остаются возможные удары России по тепловой генерации в отдельных городах. Наиболее уязвимы Киев и Одесса.