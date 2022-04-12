12 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

12 апреля 2022 года – вторник. 48-й день войны России против Украины. 102-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
12 апреля – Всемирный день рок-н-ролла. В этот день 1954 Билл Гейли совместно с группой "The Comets" записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении. В планах музыкантов запись этого сингла должна была состояться 12 апреля 1954 года в студии Pythian Temple в Нью-Йорке. Контракт со студией заканчивался 13 числа и за 3 часа до его завершения, примерно в 9 вечера 12 апреля музыканты появились. Более того, они успели записать 3 версии этого сингла, последняя из которых и стала знаменитым хитом.
Хит был воспринят на "ура", началась эра рок-н-ролла. Рок-н-ролл стал музыкой, быстро распространившейся на территории США, а также всем другим странам мира, бросив вызов обществу и традициям.
Среди наиболее известных музыкантов, работавших в этом стиле, сразу упоминается имя короля – Элвиса Пресли.
12 апреля – Всемирный день хомяков. В 1930 году зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израиль Ахарони отправился в экспедицию на кукурузное поле, чтобы найти там хомяков. Эта экспедиция послужила хорошим стартом для дальнейшего приручения этих животных.
Хомяки тогда разводились в Иерусалиме как лабораторные животные. Несколько из них сбежали из клетки через дыру в полу. Есть мнение, что большинство диких золотых хомяков в Израиле это потомки этих беглецов.
12 апреля – какой сегодня церковный праздник
12 апреля в церковном календаре – день памяти Иоанна Листвичника: христианского богослова, византийского философа, игумена Синайского монастыря. Он является автором великого богословского произведения, называемого "Листвицей", по которому и получил прозвище Лествичника.
В 20 лет принял монашеский постриг, избрал уединенную жизнь и провел более 40 лет в пустыне Тола. Впоследствии в возрасте 65 лет Иоанн Листвичник был избран братией игуменом Синайской обители и управлял монастырем четыре года. Святой скончался, по данным из некоторых источников, в 649 году в возрасте 70 лет. Местонахождение мощей Иоанна неизвестно.
В своем произведении "Лествица" Иоанн Листвичник объединил духовные и аскетические традиции египетских монастырей. Иоанн написал также книгу "К пастырю" об обязанностях духовных пастырей.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля
Какие сегодня именины: Иоанн, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.
12 апреля родились:
- 1773 год – украинский мореплаватель, географ, океанограф Лисянский Юрий Федорович;
- 1879 год – украинский общественно-политический деятель, Президент УНР в экзилии Андрей Ливицкий;
- 1899 - украинский живописец, график, художественный критик, педагог, принадлежал к группе "бойчукистов" Василий Седляр;
- 1928 год – украинский архитектор, график, педагог Юрий Химич;
- 1930 год – украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович;
- 1966 год – украинский тележурналист Игорь Слисаренко.
Что нельзя делать 12 апреля
- Сновидение, увиденное днем 12 апреля, подразумевает события ближайшего будущего. Никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.
- В этот день нельзя ссориться и слиться на кого-нибудь.
- Также не стоит давать деньги взаймы или занимать у кого-то.
- В этот день нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела.
Что можно делать
- Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.
- Рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела.
Памятные события 12 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 12 апреля:
- 467 год – Антемий стал императором Западной Римской империи.
- 1204 год – Константинополь захвачен участниками Четвертого Крестового Похода. Временная ликвидация Византийской империи.
- 1633 год - римская инквизиция начала формальное следствие по трудам Галилео Галилея.
- 1709 год - шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы.
- 1857 год - Гюстав Флобер опубликовал роман "Госпожа Бовари".
- 1861 год - Американская гражданская война: бомбежкой Форта Самтер войсками Конфедерации началась гражданская война в США, которая завершилась через 4 года победой Севера и унесла жизни 620 тысяч американцев.
- 1877 год - Великобритания впервые аннексировала Трансвааль.
- 1897 год - в городе Теребовля была отправлена первая украинская католическая Служба Божья для украинских эмигрантов.
- 1908 год - украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убил наместника Галичины графа Анджея Потоцкого
- 1911 год - француз Пьер Приер совершил первый полет из Лондона в Париж.
- 1912 год - во Львове украинские скауты-пластуны впервые приняли Пластовую Присягу, образована молодежная скаутская организация "Пласт".
- 1934 год - в Нью-Йорке опубликован роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь ласкова".
- 1945 год — вице-президент Гарри Трумэн принял присягу президента и стал 33-м лидером Соединенных Штатов Америки.
- 1955 год - вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В этот день чествовали Святого Иоанна и выпекали специальное обрядовое печенье, которое называлось стремянкой. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, будешь здоровым весь год.
- В этот день люди пытались угодить домовому – угощали его кашей и лепешками, веря, что отведав лакомства, он станет добрее, начнет ухаживать за скотом в хлеву и в поле, станет более кротким к жильцам дома.
Приметы:
- Черешня зацвела – пришло время сеять свеклу и кукурузу.
- Пчелы вылетают из ульей – весна пришла и будет теплой
- Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе – летом будет мало дождей.
- Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют – к дождю.
- Сны против 12 апреля сбудутся через неделю.
- Одуванчики цветут – лето будет коротким.
- Многие дожди в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.
- Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.