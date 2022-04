12 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

12 апреля 2022 года – вторник. 48-й день войны России против Украины. 102-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 апреля – Всемирный день рок-н-ролла. В этот день 1954 Билл Гейли совместно с группой "The Comets" записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении. В планах музыкантов запись этого сингла должна была состояться 12 апреля 1954 года в студии Pythian Temple в Нью-Йорке. Контракт со студией заканчивался 13 числа и за 3 часа до его завершения, примерно в 9 вечера 12 апреля музыканты появились. Более того, они успели записать 3 версии этого сингла, последняя из которых и стала знаменитым хитом.

Хит был воспринят на "ура", началась эра рок-н-ролла. Рок-н-ролл стал музыкой, быстро распространившейся на территории США, а также всем другим странам мира, бросив вызов обществу и традициям.

Среди наиболее известных музыкантов, работавших в этом стиле, сразу упоминается имя короля – Элвиса Пресли.

12 апреля – Всемирный день хомяков. В 1930 году зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израиль Ахарони отправился в экспедицию на кукурузное поле, чтобы найти там хомяков. Эта экспедиция послужила хорошим стартом для дальнейшего приручения этих животных.

Хомяки тогда разводились в Иерусалиме как лабораторные животные. Несколько из них сбежали из клетки через дыру в полу. Есть мнение, что большинство диких золотых хомяков в Израиле это потомки этих беглецов.

12 апреля – какой сегодня церковный праздник

12 апреля - день памяти Иоанна Листвичника / commons.wikimedia.org

12 апреля в церковном календаре – день памяти Иоанна Листвичника: христианского богослова, византийского философа, игумена Синайского монастыря. Он является автором великого богословского произведения, называемого "Листвицей", по которому и получил прозвище Лествичника.

В 20 лет принял монашеский постриг, избрал уединенную жизнь и провел более 40 лет в пустыне Тола. Впоследствии в возрасте 65 лет Иоанн Листвичник был избран братией игуменом Синайской обители и управлял монастырем четыре года. Святой скончался, по данным из некоторых источников, в 649 году в возрасте 70 лет. Местонахождение мощей Иоанна неизвестно.

В своем произведении "Лествица" Иоанн Листвичник объединил духовные и аскетические традиции египетских монастырей. Иоанн написал также книгу "К пастырю" об обязанностях духовных пастырей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 апреля

Какие сегодня именины: Иоанн, Софрон, Зосим, ​​Пантелеймон, Захар, Савва.

Также читайте Подборка песен, ставших популярными во время войны

12 апреля родились:

1773 год – украинский мореплаватель, географ, океанограф Лисянский Юрий Федорович;

1879 год – украинский общественно-политический деятель, Президент УНР в экзилии Андрей Ливицкий;

1899 - украинский живописец, график, художественный критик, педагог, принадлежал к группе "бойчукистов" Василий Седляр;

1928 год – украинский архитектор, график, педагог Юрий Химич;

1930 год – украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович;

1966 год – украинский тележурналист Игорь Слисаренко.

Что нельзя делать 12 апреля

Сновидение, увиденное днем ​​12 апреля, подразумевает события ближайшего будущего. Никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

В этот день нельзя ссориться и слиться на кого-нибудь.

Также не стоит давать деньги взаймы или занимать у кого-то.

В этот день нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела.

Что можно делать

Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

Рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела.

Памятные события 12 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 12 апреля:

467 год – Антемий стал императором Западной Римской империи.

1204 год – Константинополь захвачен участниками Четвертого Крестового Похода. Временная ликвидация Византийской империи.

1633 год - римская инквизиция начала формальное следствие по трудам Галилео Галилея.

1709 год - шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы.

1857 год - Гюстав Флобер опубликовал роман "Госпожа Бовари".

1861 год - Американская гражданская война: бомбежкой Форта Самтер войсками Конфедерации началась гражданская война в США, которая завершилась через 4 года победой Севера и унесла жизни 620 тысяч американцев.

1877 год - Великобритания впервые аннексировала Трансвааль.

1897 год - в городе Теребовля была отправлена ​​первая украинская католическая Служба Божья для украинских эмигрантов.

1908 год - украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убил наместника Галичины графа Анджея Потоцкого

1911 год - француз Пьер Приер совершил первый полет из Лондона в Париж.

1912 год - во Львове украинские скауты-пластуны впервые приняли Пластовую Присягу, образована молодежная скаутская организация "Пласт".

1934 год - в Нью-Йорке опубликован роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь ласкова".

1945 год — вице-президент Гарри Трумэн принял присягу президента и стал 33-м лидером Соединенных Штатов Америки.

1955 год - вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена ​​безопасной и эффективной.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Также читайте Майские праздники 2022: стоит ли украинцам ждать выходных

Традиции:

В этот день чествовали Святого Иоанна и выпекали специальное обрядовое печенье, которое называлось стремянкой. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, будешь здоровым весь год.

В этот день люди пытались угодить домовому – угощали его кашей и лепешками, веря, что отведав лакомства, он станет добрее, начнет ухаживать за скотом в хлеву и в поле, станет более кротким к жильцам дома.

Приметы: