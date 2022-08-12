12 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

12 августа 2022 года – пятница. 170-й день войны России против Украины. 224-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
12 августа — Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Международный день молодежи был утвержден в начале зимы 1999 по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной конференции министров по делам молодежи (провели в Лиссабоне 1998). Впервые его отпраздновали в 2000 году. В Украине по приказу президента Владимира Зеленского 1 января 2022 объединили празднование Дня молодежи с международным праздником.
Также 12 августа – День среднего ребенка (Middle Child's Day). Ввела праздник Элизабет Уокер в 1986 году. Главная цель – подарить немного больше заслуженного внимания средним детям, о которых часто забывают.
А еще 12 августа – День виниловых пластинок. Инициатором введения такого интересного праздника стала некоммерческая американская компания, занимающаяся сбором виниловых носителей звука.
12 августа – Всемирный день слонов. Учредили праздник 12 августа 2012 года по инициативе жительницы Канады Патриции Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда. С этого времени Патриция Симс продолжает возглавлять этот день.
12 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре
12 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Они были апостолами от 70-ти. Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Позже Сила получил престол епископа в Коринфе, а Силуан стал епископом в Фессалонике. Крискент проповедовал Слово Божие в Галлии и Галатии, а позже его казнили по приказу императора Траяна. Апостол Андроник – проповедовал вместе со своей помощницей. Апостол Эпенет был епископом в Карфагене.
Памятные даты 12 августа
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 12 августа:
- 1099 год — крестоносцы побеждают мусульман при Аскалоне;
- 1654 год — битва на г. Шкловцы близ Борисова, было разгромлено войско Речи Посполитой, возглавляемое Янушем Радзивиллом;
- 1658 год — в Северной Америке формируют первый полицейский отряд — Рательвахт;
- 1851 год – американец Исаак Меррит Зингер патентует швейную машинку с ножным приводом;
- 1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использует во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;
- 1896 год – на реке Клондайк находят золото;
- 1915 год – первое боевое применение самолета-торпедоносца;
- 1916 год — у Бережан начинаются бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией;
- 1918 год – в США вводят запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;
- 1919 год – начинается наступление объединенных армий УНР на Киев и Одессу;
- 1933 год – происходит первый матч футбольной сборной Украины;
- 1947 год – первые рейды отделов УПА пробиваются в Западную Европу;
- 1949 год — подписывают Женевскую конвенцию о защите жертв войны;
- 1949 год — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен становится отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;
- 1953 год — Энн Дэвидсон становится первой женщиной, самостоятельно переплывающей на яхте Атлантический океан;
- 1962 год — отправляется в космос первый украинский космонавт Павел Попович;
- 1970 год – Дженис Джоплин в Гарвардском университете дает свой последний концерт;
- 1981 год – представлен персональный компьютер IBM PC;
- 1985 год — авиакатастрофа лайнера Боинг-747 в 100 км от Токио;
- 1988 год — на экраны США выходит фильм Мартина Скорсезе "Последний соблазн Христа";
- 1990 год – неподалеку от города Лубны закладывают Холм скорби – памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов;
- 1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли;
- 1994 год — открывается рок-фестиваль "Вудсток '94", посвященный 25-летию своего предшественника;
- 1994 год — на экраны США выходит фильм Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы";
- 1999 год — в Украине решают закрыть все вытрезвители;
- 2010 год – в городе Луганск фиксируют самую высокую температуру в истории Украины + 42°C.
12 августа: какой сегодня народный праздник
В народе 12 августа называли Силуан и Сила, Иоанн-воин, Силин день. Апостолы от 70-ти, которых чтили в этот день, считались покровителями пчеловодов. Потому им молились, чтобы получить хороший урожай меда.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа
Какие сегодня именины: Валентин, Анатолий, Иван, Герман, Максим.
12 августа родились:
- 1541 год — митрополит, украинский писатель-полемист Ипатий Потий;
- 1831 год — оккультная писательница украинского происхождения Елена Блаватская;
- 1911 год – украинский языковед, полиглот Андрей Белецкий.
Погода на 12 августа
12 августа в Киеве облачно, днем дождь с грозой, который стихнет до вечера. Во Львове пасмурно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится мелким дождем. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +24 днем и +20 ночью. Во Львове +23 днем и +13 ночью. В Харькове +26 днем и +23 ночью. В Одессе +32 днем и +21 ночью.