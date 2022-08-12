12 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

12 августа 2022 года – пятница. 170-й день войны России против Украины. 224-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 августа — Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Международный день молодежи был утвержден в начале зимы 1999 по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной конференции министров по делам молодежи (провели в Лиссабоне 1998). Впервые его отпраздновали в 2000 году. В Украине по приказу президента Владимира Зеленского 1 января 2022 объединили празднование Дня молодежи с международным праздником.

Также 12 августа – День среднего ребенка (Middle Child's Day). Ввела праздник Элизабет Уокер в 1986 году. Главная цель – подарить немного больше заслуженного внимания средним детям, о которых часто забывают.

А еще 12 августа – День виниловых пластинок. Инициатором введения такого интересного праздника стала некоммерческая американская компания, занимающаяся сбором виниловых носителей звука.

12 августа – Всемирный день слонов. Учредили праздник 12 августа 2012 года по инициативе жительницы Канады Патриции Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда. С этого времени Патриция Симс продолжает возглавлять этот день.

12 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

12 августа – день памяти апостолов Силы, Силуана, Андроника и других / Фото: Pexels

12 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Они были апостолами от 70-ти. Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Позже Сила получил престол епископа в Коринфе, а Силуан стал епископом в Фессалонике. Крискент проповедовал Слово Божие в Галлии и Галатии, а позже его казнили по приказу императора Траяна. Апостол Андроник – проповедовал вместе со своей помощницей. Апостол Эпенет был епископом в Карфагене.

Памятные даты 12 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 12 августа:

1099 год — крестоносцы побеждают мусульман при Аскалоне;

1654 год — битва на г. Шкловцы близ Борисова, было разгромлено войско Речи Посполитой, возглавляемое Янушем Радзивиллом;

1658 год — в Северной Америке формируют первый полицейский отряд — Рательвахт;

1851 год – американец Исаак Меррит Зингер патентует швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использует во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 год – на реке Клондайк находят золото;

1915 год – первое боевое применение самолета-торпедоносца;

1916 год — у Бережан начинаются бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией;

1918 год – в США вводят запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;

1919 год – начинается наступление объединенных армий УНР на Киев и Одессу;

1933 год – происходит первый матч футбольной сборной Украины;

1947 год – первые рейды отделов УПА пробиваются в Западную Европу;

1949 год — подписывают Женевскую конвенцию о защите жертв войны;

1949 год — в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен становится отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;

1953 год — Энн Дэвидсон становится первой женщиной, самостоятельно переплывающей на яхте Атлантический океан;

1962 год — отправляется в космос первый украинский космонавт Павел Попович;

1970 год – Дженис Джоплин в Гарвардском университете дает свой последний концерт;

1981 год – представлен персональный компьютер IBM PC;

1985 год — авиакатастрофа лайнера Боинг-747 в 100 км от Токио;

1988 год — на экраны США выходит фильм Мартина Скорсезе "Последний соблазн Христа";

1990 год – неподалеку от города Лубны закладывают Холм скорби – памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов;

1992 год — США, Канада и Мексика подписывают соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли;

1994 год — открывается рок-фестиваль "Вудсток '94", посвященный 25-летию своего предшественника;

1994 год — на экраны США выходит фильм Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы";

1999 год — в Украине решают закрыть все вытрезвители;

2010 год – в городе Луганск фиксируют самую высокую температуру в истории Украины + 42°C.

12 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 12 августа называли Силуан и Сила, Иоанн-воин, Силин день. Апостолы от 70-ти, которых чтили в этот день, считались покровителями пчеловодов. Потому им молились, чтобы получить хороший урожай меда.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 августа

Какие сегодня именины: Валентин, Анатолий, Иван, Герман, Максим.

12 августа родились:

1541 год — митрополит, украинский писатель-полемист Ипатий Потий;

1831 год — оккультная писательница украинского происхождения Елена Блаватская;

1911 год – украинский языковед, полиглот Андрей Белецкий.

Погода на 12 августа

12 августа в Киеве облачно, днем дождь с грозой, который стихнет до вечера. Во Львове пасмурно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится мелким дождем. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +20 ночью. Во Львове +23 днем и +13 ночью. В Харькове +26 днем и +23 ночью. В Одессе +32 днем и +21 ночью.