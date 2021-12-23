12 блюд на Сочельник: список и что они символизируют

Почему 12 блюд на Рождество и что каждое из них символизирует / YouTube

Святой вечер (Сочельник) — ужин, на который традиционно собирается вся семья накануне Рождества Христова. У римо-католиков это 24 декабря, а у христиан восточного обряда – 6 января. По правилам на этом ужине должны быть только постные блюда. Хозяйка готовит 12 блюд по количеству апостолов и месяцев в году. И у каждой из них свой символ для украинского народа. Что это за символы – в материале ТСН.ua.

В Украине существует традиция — в углу ставить дидуха в честь духов предков. Возле него ставили компот и кутью. Чтобы приготовить кутью брали новую макитру (горшок). Целый день ничего не ели, а за стол садились только с первой звездой. Каждое из 12 блюд на Сочельник имело для украинского народа определенный символ.

Кутья

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Самым главным из 12 блюд на рождественский Сочельник была кутья. Именно с нее начинали трапезу. Готовили кутью из обмолотой пшеницы, которую толкли в макитре. Так снималась верхняя тоненькая пленка, но само зерно не повреждалось. Иногда добавляли рис или ячмень. Обязательными ингредиентами считались мед, варенье и сухофрукты. Зерно означало для наших предков вечную жизнь, богатство, достаток. А мед был символом слова Божия, чистоты, христианской веры. Также к углу обязательно добавляли мак – символ невинно пролитой крови, мученичества. После того, как каждый член семьи попробует все 12 блюд на Сочельник, кутью оставляют на всю ночь, чтобы ее отведали души умерших предков. Ведь само блюдо – символ единения мира живых с миром мертвых.

Узвар

Из 12 блюд на Сочельник узвар считается вторым по популярности после кутьи. Это символ новой жизни, рождения, дарованной человеку Богом. Узвар готовили из сухофруктов и чистой родниковой воды. Последняя, ​​в свою очередь, символизировала очищение тела и души. Также к напитку обязательно добавляли мед.

Борщ

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Одним из 12 блюд на Святой вечер был постный борщ. Готовят его только из овощей и заранее заквашенного кваса из свеклы. Поэтому блюдо получается насыщенным и имеет темно-красный цвет. Именно поэтому борщ издавна считался символом крови невинных детей, которых убил царь Ирод в Вифлееме.

Капустняк

Еще одно из 12 блюд на рождественский Сочельник, которое было очень популярно среди украинцев. Готовится из квашеной капусты, символизирующей простоту, крепость и единство вокруг Иисуса Христа.

Карачун, калач или хлеб

Является символом смерти и последующего воскресения. Наши предки объясняли это тем, что зерно сначала бросают в землю, где оно "умирает", а затем прорастает и приносит плоды (тем самым "воскресая").

Рыба

Ріба - одно из 12 блюд на Рождество, которое обязательно должно быть на столе / pixabay.com

Рыба вообще всегда считалась символом христиан. Три переплетенных рыбы или рыбина с тремя головами символизирует Святую Троицу. Поэтому в списке 12 блюд на Сочельник она обязательно присутствует. Рыба свободно плавает в водоемах. Так и христиане начинают полноценно жить только после купания в священной воде. Даже первой монограммой Иисуса Христа был знак рыбы, потому что греческая аббревиатура имени Спасителя (ИХТИОС) переводится как рыба.

Фасоль и горох

Это блюдо считается у христиан символом весны, возрождения. Также она символизирует единство всех членов семьи, собравшихся за столом для празднования Рождества Христова.

Голубцы с пшеном

Одно из 12 блюд на Сочельник, само название которого созвучно с "голубем" - символом Святого Духа, который несет Божью любовь к людям. А во всем мире голубь символизирует мир, покой и дружелюбие.

Грибы

Грибы также должны быть в списке 12 блюд на Рождество в Украине, ведь они символизируют две природы Исуса Христа / pixabay.com

Могут быть в любом виде. Из 12 блюд на Сочельник именно грибы символизируют сразу две природы Иисуса Христа: земное (ножка) и божественное или небесное (шапочка).

Пампушки

12 блюд на Сочельник наши предки не могли представить без пампушек. Их считали символом святых, уверовавших в Иисуса Христа и получивших вечную жизнь на небе. А для простого народа пампушка – символ счастья, достатка и радости, которые так необходимы каждому в рождественские праздники.

Вареники

Издавна они символизировали сытость и изобилие. А наши предки часто говорили, что Господь даровал человеку возможность жить на Земле "как вареник в масле", то есть очень хорошо.

Каша Для наших предков каша была символом единения и продолжения рода. Поэтому ее обязательно добавляли в список 12 блюд на Сочельник. А еще это символ урожайной земли, плодовитого скота и трудолюбивого хозяина.