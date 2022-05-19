12 часов в авто: как грудное молоко спасает маленьких украинцев во время войны

12 часов в авто: как грудное молоко спасает маленьких украинцев во время войны

В условиях войны очень важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание.

Украинка Зоряна, мама двоих детей, рассказала, как грудное молоко помогло во время испытаний войны.

Об этом пишет UNICEF Ukraine в сообщении Facebook.

"У меня двое детей. Меньшей дочери – 6 месяцев. Мы, как и миллионы других украинцев, были вынуждены бежать от войны за границу. Я была за рулем 12 часов. И не единственное ли, что меня успокаивало во время дороги – что я могу кормить малышей тогда, когда она просит", — рассказала женщина.

Прикладывать дочь к груди приходилось прямо в машине, когда часами стояли в длинных автомобильных очередях на границе.

"Дети волновались и плакали. Но мы справились", – добавила она.

Также читайте Дети войны: почему в кризис важно продолжать кормить грудью

"Советую каждой маме кормить ребенка грудным молоком, потому что никто не знает, что нас ждет. Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой. После наших испытаний я стала настоящей", — резюмировала Зоряна.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

Читайте также:

Ксения Соловей о грудном вскармливании: уместно ли делать это на глазах у посторонних